Ligue 1 en direct: toutes les infos avant la 20e journée

Touchés de plein fouet par une vague de contamination au coronavirus (21 joueurs infectés), les Girondins ont été tenus de jouer le match de Coupe de France face à Brest avec plusieurs jeunes de la réserve, après le changement de règlement de la FFF quelques jours avant le match.

Selon L’Equipe, Bordeaux va formuler une demande officielle pour le report du match face à l’OM, vendredi (21h, 20e journée de Ligue 1) et serait assez optimiste sur ses chances d’avoir gain de cause. Le club, qui n’a plus perdu à domicile contre Marseille depuis 44 ans, devra encore se passer de 19 joueurs pour ce choc. Il pourra cette fois s’appuyer le protocole de la LFP plus favorable.

