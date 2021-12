OL: Paqueta confirme son test positif au Covid et parle de sa quarantaine à Dubaï

Testé positif à la Covid-19 et bloqué à Dubaï, où il s’était rendu en famille pour les fêtes de fin d’année, Lucas Paqueta a donné de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux mercredi soir. Le Lyonnais fait partie d’un groupe de sept joueurs positifs au sein de l’effectif rhodanien.

L’OL n’a pas échappé à la vague de Covid-19 qui déferle sur le sport en Europe. Frappés par la pandémie, pas moins de sept joueurs de l’effectif lyonnais ont été testés positifs à la Covid-19, selon L’Equipe mercredi. Si l’identité de six des sept Lyonnais touchés n’a pas filtré, on sait toutefois que Lucas Paqueta est bien le 7e élément.

Le Brésilien l’a confirmé mercredi soir sur ses réseaux sociaux depuis Dubaï, où il s’était envolé en famille pour les fêtes de fin d’année après la 19e journée de Ligue 1 et le nul de l’OL à domicile contre Metz (1-1), le 22 décembre. "Je voulais vous remercier pour tous les messages, et vous dire que nous sommes isolés afin de pouvoir nous rétablir au plus vite! Nous allons bien, Dieu merci!", a dans un premier temps publié le joueur de 24 ans sur son compte Instagram.

Lucas Paqueta © Capture Instagram Paqueta

Une possibilité qu’il quitte le territoire émirati avant la fin de son isolement

"Nous avons été testés positifs au Covid. Nous avions des symptômes et maintenant nous allons mieux ! Merci à tous pour tous les messages!", a poursuivi Lucas Paqueta dans un second message publié sur Instagram à l’attention de ses suiveurs. Titulaire pour le dernier match de l’année, le meneur de jeu auriverde est bloqué depuis aux Emirats arabes unis, tandis que l’équipe de Peter Bosz devait partir en stage à Murcie (Espagne) dès samedi.

Paqueta ne prendra donc pas part à cette mini-préparation hivernale de cinq jours, mais pourrait poursuivre sa période d’isolement hors du territoire émirati s’il peut justifier d’un test négatif. En effet, deux voyageurs français également bloqués à Dubaï avaient pu retourner à Paris à la veille du 10e jour, après avoir témoigné sur RMC.