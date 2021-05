Ligue 1 en direct: toutes les infos avant le multiplex de la dernière journée

C'est le jour J, l'épilogue de la saison 2020-2021 de Ligue 1. La dernière journée est placée sous le signe du suspense puisqu'il y a aura de l'enjeu à tous les étages ce dimanche soir lors du multiplex de la 38eme journée. D'abord pour le titre qui se jouera entre Lille et le PSG même si Monaco à une chance infime d'être couronné. Et puis pour les places européennes et le barrage en vue du maintien.

Le programme de la 38eme journée

Angers-Lille

Brest-PSG

Lens–Monaco

Lyon-Nice

Rennes–Nîmes

Nantes–Montpellier

Reims-Bordeaux

Strasbourg Alsace-Lorient

Saint-Etienne–Dijon