EN DIRECT - Ligue 1 : toutes les infos sur la 17e journée

Après la reprise du championnat en milieu de semaine, la Ligue 1 se poursuit dimanche 1er janvier et lundi 2, avec la 17e journée. Au programme: un choc Lens-PSG en haut de tableau, une affiche sudiste entre Montpellier et l'OM, ou encore un joli duel entre Rennes et Nice. Suivez toutes les infos dans le direct commenté de RMC Sport.

Pas de jour férié pour la Ligue 1 Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct consacré à la 17e journée de Ligue 1, qui se jouera exceptionnellement le dimanche 1er janvier... mais aussi le lundi 2. Avec un duel de haut de tableau entre Lens et le PSG, une affiche sudiste entre Montpellier et l'OM, ou encore un intéressant Rennes-Nice. LE PROGRAMME Dimanche 1er janvier - Monaco-Brest, 15h - Angers-Lorient, 15h - Toulouse-Ajaccio, 15h - Nantes-Auxerre, 15h - OL-Clermont, 17h - Lens-PSG, 20h45 Lundi 2 janvier - Strasbourg-Troyes, 15h - Lille-Reims, 17h - Montpellier-OM, 19h - Rennes-Nice, 21h