Ligue 1 en direct: Khazri revient sur son but magnifique face à Metz

Wahbi Khazri, au micro de Rothen s'enflamme sur RMC: "Quand je suis en train de monter la balle, je vois que le bloc messin est en place et j'ai vraiment zéro solution. J'ai pas envie de me faire contrer. Mon premier réflexe c’est de voir un peu la situation, je vois que le gardien est vachement haut et c’est la meilleure solution… Je me dis qu'au pire, si je la rate, on ne se fait pas prendre en contre. Après, il faut beaucoup de réussite pour qu’elle aille au fond sans problèmes."