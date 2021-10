Ligue 1: Fonte n'apprécie pas l'attitude de Mbappé sur le terrain

Invité à réagir aux déclarations de Kylian Mbappé à notre antenne, concernant son avenir, le défenseur du Losc, José Fonte, a soutenu la démarche du jeune parisien, tout en critiquant son comportement sur le terrain.

La première prise de parole, très attendue, de Kylian Mbappé à notre antenne, sur RMC, depuis son Euro raté et un transfert avorté au Real Madrid, a trouvé un écho retentissant dans la presse espagnole. Quand l’un des plus grands joueurs de la planète, la star des quinze prochaines années, se livre avec autant de sincérité, ça marque. Et ça fait parler, c’est on ne peut plus logique. En Angleterre aussi, la parole de Kylian Mbappé a produit son petit effet. Et pour en parler à son micro, la radio Talk Sport s’est tournée vers José Fonte, défenseur et capitaine du LOSC en Ligue 1.

Fonte sur Mbappé: "Il a cette confiance en lui qui, parfois, pour nous, peut être un peu…"

"Il est le seul à pouvoir dire ce qu'il ressent et pourquoi il veut partir. Il a évidemment l'ambition de jouer pour le Real Madrid, ce qui est le cas de tous les joueurs du monde", a souri l’international portugais. Ce dernier a fait preuve de mansuétude, là où de nombreux supporters du PSG ne sont pas encore prêts à autant d’indulgence. "C'est son choix, ce qu'il veut faire, s'il décide que le meilleur choix pour sa carrière est d'aller au Real Madrid, alors… Comme il l’a dit, il essayait d'obtenir le meilleur deal possible pour le PSG, je ne peux pas le blâmer de vouloir jouer pour le Real Madrid."

José Fonte s’est en revanche montré beaucoup plus réservé quand il a été question du comportement de Kylian Mbappé sur un terrain. D’aucuns l’estiment arrogant, et le joueur du LOSC n’est pas loin de partager leur avis: "Je ne le vois que sur le terrain, je ne le connais pas personnellement, mais sur le terrain, ce n'est pas le joueur le plus facile à affronter, il a cette confiance en lui qui, parfois, pour nous, peut être un peu…", a expliqué José Fonte, hésitant à terminer sa phrase par peur de déraper. "Mais je suis sûr que c’est un bon gars, un gentil garçon pour ses amis et le personnel. Nous sommes des rivaux, nous sommes des adversaires, nous faisons ce que nous avons à faire", a-t-il ajouté.