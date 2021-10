PSG: les propos de Mbappé enflamment la presse madrilène

Les propos de Kylian Mbappé dans l’interview accordée à RMC et diffusée ce mardi à 18h dans Rothen s’enflamme font réagir la presse madrilène, qui croit plus que jamais à l’arrivée de l’attaquant au Real Madrid l’été prochain.

Avant d’évoluer peut-être un jour en Espagne, Kylian Mbappé (22 ans) est déjà un habitué de la une des quotidiens sportifs de l’autre côté des Pyrénées. Il apparait encore ce mardi aux premières pages de Marca et As, les deux principaux journaux madrilènes au lendemain de la publication des propos de son interview à retrouver ce mardi dans "Rothen s’enflamme" sur RMC à partir de 18h. Il y confirme avoir demandé à quitter le PSG l’été dernier et se livre sur ses velléités de départ au Real Madrid, qui le courtise depuis de très longues années et qui a tenté de le recruter l’été dernier.

Dans son édition du jour, Marca reprend la citation tenue de l’attaquant devant Jérôme Rothen. "J'ai dit fin juillet que je voulais partir", a-t-il déclaré. Cette phrase a évidemment occupé la majorité des débats sportifs mardi soir, notamment dans l’émission El Larguero sur la Cadena Ser. "S'il a dit ça, c'est parce qu'il est très clair là-dessus, selon le journaliste Alex Torres. Aujourd'hui, il est plus proche du Real Madrid qu'hier."

Après avoir longtemps réclamé la prise de parole du champion du monde 2018 sur ses réelles velléités, la presse salue son effort. "Si je devais parier, je parierais tout sur le fait Mbappé vienne au Real Madrid, a ajouté le journaliste d’As, Tomas Roncero. Quand ce joueur parle, ça montre qu'il a les idées claires. Le PSG n'a pas envisagé un scénario: le jour où il partira gratuitement. Ce sera sa plus grande humiliation. C'est un acte d'arrogance institutionnelle."

Ce ne sont pas les seuls propos forts tenus par Kylian Mbappé, sans langue de bois dans Rothen s’enflamme. L'équipe de France, sa supposée arrogance, l'arrivée de Messi et de nombreux autres thèmes sont à retrouver sur RMC ce mardi à 18h, pour une émission de deux heures exceptionnelles avec l’international français.