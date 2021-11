Ligue 1: Free discute avec la LFP pour la diffusion des buts sur les réseaux sociaux

Le lob incroyable de Wahbi Khazri, samedi face à Angers, a mis en évidence le problème des droits de diffusion de la Ligue 1 sur les réseaux sociaux. Aucune image du but n'a pu circuler en France avant dimanche minuit. Free et la LFP négocient désormais pour régler la question. Il faudra néanmoins l'accord de Canal + et Amazon, les deux principaux diffuseurs.

Le lob génial de Wahbi Khazri, sur une frappe de 68 mètres, samedi dernier lors de Metz-Saint-Etienne (1-1), a suscité de vives réactions. Si le but du joueur de l'ASSE a été salué, il a fallu attendre dimanche minuit pour que la vidéo soit diffusée sur les réseaux sociaux par la LFP. De quoi susciter l'incompréhension de nombreux internautes face à cette question épineuse des droits de diffusion.

Canal + et Amazon doivent donner leur accord

Dans la situation actuelle, aucune image ne peut circuler sur les réseaux sociaux avant dimanche minuit lors de chaque journée de Ligue 1. Comme indiqué par Ouest France et confirmé par nos informations, des discussions existent entre Free et la LFP depuis le début de saison pour résoudre le problème.

"Ce sont des images qu'on a le droit d'avoir", précise une source proche de Free. L'opérateur veut utiliser des résumés et la diffusion des buts sur ses plateformes sociales. De son côté, la Ligue considère que cela n'a pas été intégré dans le dernier appel d'offres, où Free a acquis le lot 6, celui du "quasi direct".

"On aurait aimé mettre le but de Khazri", explique-t-on dans l'entourage de Free. La Ligue n'est pas contre cette idée mais il faut que les deux principaux diffuseurs, Amazon et Canal +, acceptent cette proposition. Pour rappel, les lots actuels ont été acquis sur la période 2020-2024.