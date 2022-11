Ligue 1: Garibian devrait quitter la tête de l’arbitrage français

Sous le feu des critiques depuis le début de saison, Pascal Garibian, le patron des arbitres français, devrait être remplacé ce jeudi lors du comité exécutif de la Fédération française de football. Stéphane Lannoy prendrait sa succession.

Les hommes en noir devraient bientôt avoir un nouveau patron. Fortement critiqué depuis le début de saison, Pascal Garibian serait en passe de quitter son poste de directeur technique de l’arbitrage. Le dirigeant de 61 ans, en poste depuis près d’une décennie, devrait être remplacé ce jeudi lors du comité exécutif de la Fédération française de football. Tony Chapron l’a affirmé lors d’une émission diffusée sur Canal +, pour laquelle il est consultant. En dévoilant même le nom de son successeur.

"Il est prévu un changement à la tête de l’arbitrage français. Pascal Garibian, qui en est l’actuel directeur, devrait être remplacé par Stéphane Lannoy, a expliqué Chapron, qui a mis fin à sa carrière d’arbitre en 2018. C’est lui qui prendrait la place. C’est une suite logique dans la mesure où Stéphane Lannoy a une carrière brillante en tant qu’arbitre et il a connaissance du football internationale qui va aider, j’espère, l’arbitrage français." Âgé de 53 ans, Stéphane Lannoy a rangé son sifflet en 2017, avant d'intégrer la direction technique de l'arbitrage en tant qu'adjoint.

"L’arbitrage français doit évoluer"

Invité de Rothen s’enflamme, lundi sur RMC, Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, suspendu jusqu’à la fin de l’année pour avoir critiqué l’arbitrage français en début de saison, avait appelé au départ de Pascal Garibian. "Un entraîneur ne s’inscrira pas neuf ans dans un club. M. Garibian, ça fait neuf ans qu’il est là. Je pense qu’il a fait de bonnes choses mais il faut peut-être aujourd’hui passer à d’autres, a estimé celui qui est également membre du conseil d’administration de la LFP. Si je souhaite son départ? Oui, oui. Je lui ai dit ouvertement, je l’ai dit sur les antennes et d’ailleurs je suis suspendu pour ça…"

Au-delà du cas Garibian, Caillot espère assister à une refonte du système: "Aujourd’hui, l’arbitrage français doit évoluer. J’en profite pour dire que ce n’est pas une affaire sur les hommes, sur la compétence ou leur professionnalisation, c’est juste une affaire de direction ou les directives ne sont pas celles qu’on souhaite pour du football moderne (…) On se bat pour faire du spectacle et ça ne doit pas être gâché à un moment par de mauvaises décisions (…) Les choses sont tout doucement en train d’évoluer, remarque-t-il. Elles évolueront peut-être encore plus au niveau de la tête de l’arbitrage, il ne m’appartient pas d’en juger. C’est à la fédération de le faire. Mais ça va évoluer parce que je pense qu’on est au bout du bout dans ce système."