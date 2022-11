Reims: Caillot souhaite une refonte de l’arbitrage français... et le départ de Garibian

Invité de Rothen s’enflamme ce lundi sur RMC, Jean-Pierre Caillot a invité les dirigeants de l’arbitrage français à faire évoluer leurs méthodes afin de s’adapter aux exigences du football moderne. Le président de Reims, membre du conseil d’administration de la Ligue, appelle également au départ de Pascal Garibian, le patron des arbitres.

Jean-Pierre Caillot s’est imposé une certaine retenue au moment d’évoquer le sujet. Il faut dire que le président du Stade de Reims est suspendu jusqu’au 31 décembre prochain pour ses critiques contre l’arbitrage français. Une sanction prise début septembre par la Ligue de football professionnel, après son coup de gueule en marge d’un match nul contre Lyon, quelques semaines plus tôt (1-1). Invité de Rothen s’enflamme, ce lundi sur RMC, le dirigeant de 61 ans a tout de même appelé de nouveau à une refonte de l’arbitrage dans l’Hexagone.

"Il faut que je fasse attention à ce que je dis. A priori, je n’ai pas dû dire que des bêtises. Des supporters du Stade de Reims m’ont dit: ‘Vous avez dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas’. C’est ce que j’ai essayé d’expliquer à la commission de discipline quand je m’y suis rendu. C’était assez fondé, a expliqué Caillot, qui est également membre du conseil d'administration de la LFP. Aujourd’hui, l’arbitrage français doit évoluer. J’en profite pour dire que ce n’est pas une affaire sur les hommes, sur la compétence ou leur professionnalisation, c’est juste une affaire de direction ou les directives ne sont pas celles qu’on souhaite pour du football moderne (…) On se bat pour faire du spectacle et ça ne doit pas être gâché à un moment par de mauvaises décisions."

"On est au bout du bout avec ce système"

"Pour l’indépendance de l’arbitrage, c’est important qu’il soit géré par la Fédération française de football. Par contre, la FFF ne peut pas ne pas entendre qu’aujourd’hui, on n’est pas satisfait du rendu, a-t-il poursuivi. L’arbitrage a énormément évolué, il s’est professionnalisé. On a investi dans la "goal line technology", on a investi dans la VAR et aujourd’hui, force est de constater qu’il y a encore beaucoup de soucis d’interprétation à la fin des matchs. C’est sur ces aspects-là qu’il faut avancer, sur le fait d’avoir des commentaires avec des arbitres..."

Malgré son constat négatif, Caillot se dit optimiste pour le futur. "Les choses sont tout doucement en train d’évoluer, remarque-t-il. Elles évolueront peut-être encore plus au niveau de la tête de l’arbitrage, il ne m’appartient pas d’en juger. C’est à la fédération de le faire. Mais ça va évoluer parce que je pense qu’on est au bout du bout dans ce système."

"Garibian, ça fait neuf ans qu’il est là"

Dans son viseur, notamment: Pascal Garibian, le directeur technique de l’arbitrage, en poste depuis près d’une décennie. "Un entraîneur ne s’inscrira pas neuf ans dans un club. M.Garibian, ça fait neuf ans qu’il est là. Je pense qu’il a fait de bonnes choses mais il faut peut-être aujourd’hui passer à d’autres, estime Caillot. Si je souhaite son départ? Oui, oui. Je lui ai dit ouvertement, je l’ai dit sur les antennes et d’ailleurs je suis suspendu pour ça…"