Nice-Nantes: Kombouaré a appelé le patron de l'arbitrage français après le match nul polémique

La colère du coach nantais Antoine Kombouaré n'est, semble-t-il, pas encore retombée. Après le nul frustrant concédé dans les tous derniers instants contre Nice (1-1) dimanche, avec un penalty litigieux, l'entraîneur des Canaris a appelé le patron de la direction technique de l'arbitrage, Pacsal Garibian.

Après ses déclarations en conférence de presse suite au match nul entre Nantes et Nice dimanche soir (1-1), dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré n'avait pas encore - 24 heures après - apaisé sa colère envers l'arbitre de la rencontre, François Letexier.

"Être capable de mentir pour justifier une décision, je ne peux pas l'accepter"

Petit rappel des faits : ce dernier avait refusé un penalty aux Canaris sur une double main de Viti à la 21e minute avant d'en accorder un aux Niçois en fin de partie sur une main de Castelletto, alors qu'il y avait peut-être une faute de Dante sur cette action. C'est surtout cette première situation qui a mis hors de lui le coach nantais.

Invité à s'exprimer sur la chaîne l'Equipe dimanche soir, Kombouaré a réaffirmé les raisons de son coup de gueule, utilisant de nouveau le terme de "menteur" à l'encontre de monsieur Letexier. "On a parlé de l'arbitrage, du VAR, mais hier (dimanche) j'ai surtout vu des gens malhonnêtes. Et je confirme. L'erreur est humaine, je me trompe tous les jours dans mon travail, c'est humain. Par contre, être capable de mentir pour justifier une décision, je ne peux pas l'accepter."

"L'arbitre a été malhonnête, donc il a triché"

L'entraîneur des Canaris ne digère pas la décision de ne pas accorder un penalty aux Nantais sur la première situation, surtout au regard des images mises à disposition par l'assistance vidéo qui étaient, selon lui, on ne peut plus claires. "On me dit qu'on ne siffle pas penalty parce que le ballon touche le corps d'abord. Ce qui est embêtant, c'est que Monsieur Letexier va voir les images. Il confirme ce que le 4e arbitre me dit. Et quand, à la mi-temps, je vais voir les images, je me dis 'ils me prennent pour un con.' Et moi, j'ai de la merde dans les yeux, alors il faut que j'aille voir un spécialiste. Ou sinon, en face de moi, j'ai des menteurs. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible."

Antoine Kombouaré confesse avoir appelé le patron de la direction technique de l'arbitrage (DTA), Pascal Garibian. "Il m'a dit qu'il ne faut pas parler de triche. Mais quand tu as une personne malhonnête en face de toi, qu'est-ce que tu dis ? Il a été malhonnête, donc il a triché, c'est tout. C'est pour ça que je veux voir jusqu'où ça peut aller. J'espère qu'ils ne me sanctionneront pas et qu'ils ne vont pas se protéger."