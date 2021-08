Ligue 1: l'Allianz Riviera s'apprête à bouillir pour Nice-OM

Nice et l'OM s'affrontent ce dimanche soir (20h45), en clôture de la troisième journée de Ligue 1. L'ambiance s'annonce très belle à l'Allianz Riviera.

"Quand Mario (Balotelli) nous a demandé quel serait le match le plus chaud, on lui a répondu Marseille", avouait il y a cinq ans Yoan Cardinale, l'ex-gardien niçois. Le derby méditerranéen est le rendez-vous à ne pas manquer aux yeux des supporteurs niçois. Les joueurs du Gym le savent et si certains l'ont oublié, quelques supporteurs sont venus leur rappeler samedi après la séance d'entraînement. Christophe Galtier, le nouvel entraîneur des Aiglons, est lui aussi conscient de l'importance du duel.

"On va découvrir une très grosse ambiance, c'est très agréable. À nous d'être à la hauteur de ce rendez-vous car jouer Marseille est toujours un rendez-vous, encore plus à l'OGC Nice avec le peu de distance qu'il y a entre les deux clubs. Ce n'est jamais un match comme un autre dans une saison." Marseillais de naissance, le coach azuréen a reçu plus d'appels que d'habitude cette semaine mais pas de quoi le perturber dans la préparation de cette rencontre qui pourrait permettre au Gym de confirmer une alchimie naissante suite à la victoire 4-0 sur la pelouse de Lille, champion de France en titre.

Un record d'affluence égalé ?

Ce dimanche soir (coup d'envoi 20h45), plus de 35.000 spectateurs sont attendus à l'Allianz Riviera. Le match est à guichets fermés depuis jeudi soir, les seules places encore disponibles peuvent être prises à condition de s'abonner pour la saison. Des sièges seront également laissés libres de chaque côté du parcage visiteur qui lui ne sera pas plein (450 fans de l'OM sont attendus).

Le record d'affluence (35.596 spectateurs) datant du 7 mai 2016 face au Saint-Etienne de Christophe Galtier devrait presque être égalé alors que Nice a lancé sa saison devant 18.030 personnes pour un triste 0-0 face à Reims il y a deux semaines. "On y est", s'enthousiasme Sandrine. "C'est le match qu'il faut gagner à tout prix, on doit tout donner sur le terrain, jouer avec la hargne. Dans les tribunes, nous devons nous casser la voix. Je suis confiante, on sent une envie de nos joueurs et un coach surmotivé, à l'état d'esprit de gagneur".

"Ce sera certainement une des plus grosses ambiances jamais vues à l'Allianz"

Benjamin, fan de l'OGC Nice, est lui impatient. "Je vais partir au stade pour 15h pour prendre la température. Chacun à son Nice-Marseille favori, c'est le boulet de canon d'Everson en 2002 au Ray, c'est le but de Bosetti pour la victoire en Coupe de France, le doublé de Balotelli pour sa première le 11 septembre 2016, c'était d'ailleurs un des plus beaux matchs que j'ai vécu dans ma vie. Ça fait deux ans qu'on attend ce derby avec les supporteurs, ce sera certainement une des plus grosses ambiances jamais vues à l'Allianz. Je m'attends à une fête folle."

Les fans niçois pourront se rendre sur le parvis du stade dès 17h45 où de nombreuses animations sont prévues avant de pouvoir entrer dans l'enceinte à deux heures du coup d'envoi et ainsi débuter les premiers échauffements de cordes vocales, masques sur le nez, consignes de la Préfecture des Alpes-Maritimes obligent.