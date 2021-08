Mercato: Nicollin se paie Galtier et son attitude sur le dossier Delort

Laurent Nicollin estime que Nice maquille son intérêt pour Andy Delort. Le président de Montpellier n'a pas apprécié les récentes déclarations de Christophe Galtier, qui a affirmé ne s'être positionné sur le buteur algérien que très récemment.

"Je ne suis pas le perdreau de l’année": Laurent Nicollin n'apprécie guère la façon dont l'OGC Nice – plus particulièrement Christophe Galtier – négocie l'éventuel recrutement d'Andy Delort. Le président du Montpellier HSC tire ainsi quelques flèches dans une interview parue ce samedi dans Midi Libre: "J'attends du concret. (...) Dans la vie, il faut être droit et digne. Si tu veux un joueur, tu assumes."

"Que les hommes prennent position, leurs responsabilités et disent ce qu’ils veulent, ajoute le dirigeant. On est des gens adultes. On a assez de rapports les uns les autres pour s’appeler. Et dire, je suis ton joueur depuis un moment, je le veux. Mais, ne fais pas croire que tu l’as découvert en regardant Amazon."

"Cela tourne en round depuis deux mois"

Ce sont les propos tenus la veille par Christophe Galtier, en conférence de presse, qui font grincer des dents. Interrogé sur son intérêt pour l'international algérien de 29 ans, l'entraîneur de l'OGC Nice avait expliqué que le dossier n'avait été ouvert à la dernière minute: "J'étais sur le plateau d'Amazon Prime et on m'a posé la question sur Delort. Je n'avais jamais entendu parler de Delort à Nice". Or, Laurent Nicollin constate que "cela tourne en round depuis deux mois." Et relève au passage que le joueur a récemment changé d'agent: "Tu t’imagines qu’il a une idée derrière la tête. Ou qu’on lui a mis une idée en tête."

En attendant que les discussions avancent, Laurent Nicollin admet tout de même que la porte demeure ouverte. Mais l'opération ne sera pas conclue à un prix au rabais: "Si j’ai reçu une proposition, c’est qu’elle ne correspond pas. Il n’y a pas d’accord. S’il souhaite partir et si j’ai le montant que je souhaite, il partira."

RMC Sport a rapporté jeudi que l'OGC Nice était sur le point de transmettre une offre à Montpellier. Un intérêt a également été évoqué pour Burak Yilmaz, l'ancien protégé de Christophe Galtier à Lille. "Il veut rester ici, il se sent bien. Pour moi, c'est un non-sujet", a toutefois fait savoir l'actuel coach lillois Jocelyn Gourvennec.