Ligue 1: l'entraîneur d'Angers déplore l'attitude de ses joueurs après la lourde défaite à Brest

Après la lourde défaite d'Angers à Brest (4-0) ce dimanche lors de la 20e journée de Ligue 1, Abdel Bouhazama, l'entraîneur du SCO, a vivement critiqué l'attitude de ses joueurs, qui "abandonnent" trop rapidement selon lui.

Un triste record égalé. Ce dimanche, Angers a concédé sa 12e défaite d'affilée en championnat, s'inclinant lourdement à Brest (4-0). Par le passé, cette série a été seulement réalisée par le Cercle athlétique Paris (1933-1934) et Dijon (2020-2021). Abdel Bouhazama, l'entraîneur du SCO, n'a logiquement pas apprécié la prestation de ses joueurs.

"Je n'ai pas aimé du tout, surtout les attitudes, a commenté Bouhazama en conférence de presse. On peut perdre des matchs, on savait qu'on n'allait pas tout gagner mais Brest, qui est un adversaire direct, nous a montré ce qu'il fallait faire pour au moins ne pas perdre des matchs et surtout les gagner. On a été défaillant aujourd'hui, autant dans la combativité que dans la générosité et l'agressivité. Il y avait des prémices contre Clermont. On travaille bien mais c'est un non-match de notre part."

Avec seulement huit points en 20 journées, la situation devient de plus en plus difficile pour Angers. "Pour les ressorts, s'il faut mettre un ou deux jeunes en plus, qui auront peut-être moins de qualité, mais qui auront de se battre et de s'en sortir, je n'hésiterai pas à le faire", a prévenu Abdel Bouhazama.

"Dès qu'il y a un grain de sable, on abandonne"

Franck Honorat a servi Jérémy Le Douaron (14e), Steve Mounié en deux temps (34e) et Pierre Lees-Melou sur corner (84e), sans oublier de participer lui aussi festival du troisième but (60e). "Les garçons ont baissé la tête tout de suite après le premier but. Dès qu'il y a un grain de sable, on abandonne, a pesté le coach. C'est ce qui me gêne un petit peu. Dès qu'il y a une difficulté, on lâche. Il restait du temps... Je suis mécontent. On ne peut pas perdre ni abandonner comme ça."

Après Brest, Angers a encore plusieurs concurrents directs au menu des prochaines journées, avec Ajaccio, Lorient - que les hommes d'Abdel Bouhazama avaient failli surprendre le 1er janvier - Auxerre et Strasbourg. Dans une saison à quatre relégations, le club angevin devra rapidement se relancer s'il souhaite s'en sortir.

Les statistiques ne plaident pas néanmoins en faveur d'Angers: depuis que les victoires sont créditées de trois points dans l'élite, seules cinq équipes sont passées à de telles profondeurs à mi-saison. Elles ont toutes terminé leur saison à la dernière place. Et le mercato d'hiver risque de ne pas arranger les choses avec le départ annoncé d'Azzedine Ounahi à l'OM et celui de Sofiane Boufal, demi-finalistes au Mondial avec le Maroc.