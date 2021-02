Ligue 1: l'OL futur champion de France selon des projections statistiques

L’Observatoire du football CIES a réalisé une projection des points obtenus par les 20 clubs de Ligue 1 en fonction de certains critères statistiques. Les résultats devraient ravir les supporters de l’OL qui serait sacré champion de France devant le PSG.

Une fois n’est pas coutume, il y a du suspense en Ligue 1. D’habitude, à cette période de l’année (et même bien avant), le nom du futur champion de France est déjà connu, c’est le Paris Saint-Germain. Cette saison, après 25 journées disputées, Lille, leader, le PSG, Lyon et Monaco se tiennent en six points. Difficile donc de savoir qui sera couronné à l’issue de la 38eme journée.

L’Observatoire du football CIES s’est néanmoins amusé à faire des projections de points en fonction des critères statistiques suivants : "tirs cadrés et depuis la surface tentés ou concédés, la possession de la balle, ainsi que ses propres passes dans le tiers adverse et celles des adversaires." Selon ces critères arrêtés avant la journée qui s'est déroulée ce week-end, c’est l’Olympique Lyonnais qui serait sacré champion de France avec 82 points. La déception serait grande pour les fans du PSG. Le club parisien ne terminerait qu’à la 2eme place, à un point des Gones mais avec deux de plus que Lille, 3eme.

Troyes et Clermont futurs promus ?

En bas de tableau, sans surprise, Dijon et Nîmes seraient relégués en Ligue 2 tandis que Nantes serait barragiste. En L2, Troyes, sacré champion, et Clermont seraient promus en L1.

Pas de surprise non plus dans les principaux championnats européens. Selon les mêmes critères statistiques, Manchester City, le Bayern Munich, l’Altético de Madrid, et l’Inter Milan, tous leaders de leurs ligues respectives, seraient titrés en fin de saison.