Ligue 1: l'OL officiellement privé de Coupe d'Europe après la victoire de Nice

Après la victoire de l'OGC Nice face à Saint-Etienne (4-2), l'Olympique Lyonnais est mathématiquement hors de course pour toute place qualificative en Coupe d'Europe. A deux journées de la fin du championnat, les Lyonnais sont à huit points de Niçois, actuellement qualifiés pour l'Europa Conference League.

Actuellement huitième de Ligue 1 et à huit points de la dernière place qualificative pour une Coupe d'Europe à deux journées de la fin, l’Olympique Lyonnais ne jouera aucune compétition européenne la saison prochaine. Nantes, vainqueur de la Coupe de France, ne peut plus par ailleurs terminer dans les cinq premiers, la sixième place ne sera donc pas européenne. Le club rhodanien ne parvient pas à se qualifier, par le biais d'un championnat de France arrivé à son terme, pour la première fois depuis la saison 1996-1997, après 24 qualifications consécutives.

Première fois après un championnat complet depuis 25 ans

L'OL avait déjà été privé de compétition européenne lorsque la saison 2019-20 avait été suspendue en raison de la pandémie. Les Lyonnais étaient alors septièmes du classement, et avaient déjà marqué un échec historique. Mais la victoire 4-2 de l'OGC Nice contre Saint-Etienne ce mercredi lors d'un match en retard de la 36e journée, renvoie l'OL vingt-cinq ans en arrière, soit la dernière fois que le club ne s'est pas qualifié pour un tournoi européenne à l'issue d'une saison complète.

Les Lyonnais avaient encore un espoir avant cette semaine, en cas de victoire de la Coupe de France par l'OGC Nice, déjà qualifié via le championnat. Mais avec l'échec des Aiglons face à Nantes en finale (0-1) et leur défaite face à Metz le week-end passé, les hommes de Peter Bosz avaient réduit quasi au néant leurs chances de qualification européenne.

"On a sûrement fait un certain nombre d'erreurs"

Présent en conférence de presse ce mercredi, le président de l'OL Jean-Michel Aulas avait reconnu que son équipe avait fait "des erreurs" : "On a su battre beaucoup de grandes équipes. On a eu aussi un certain nombre de manquements sur les résultats, notamment la semaine dernière à Metz, qui jouait pour ne pas descendre. Il y a plein d'aléas dans un match, mais on n'a pas été à la hauteur d'un certain nombre de matchs. Il y a aussi cette partie extra-sportive avec le match contre Marseille, le match au Paris FC. On n'a pas pu disputer nos chances en Coupe de France. On n'occulte pas nos responsabilités, on essaie de réfléchir à comment se relancer le plus rapidement."

Le président souhaite "expliquer" au public lyonnais "le fait qu'on ne soit pas à la hauteur avec notre équipe". Il reconnaît que le club a vécu "une saison particulière". "On a sûrement fait un certain nombre d'erreurs, admet-il dans la foulée, dans une séquence de repentance. Probablement aussi que certains sont un peu trop durs avec nous, parce qu'on est dans un contexte où l'institution au global se porte plutôt pas mal. Malgré quelques titres dans les journaux qui nous font du mal sur le plan économique. Quand des partenaires veulent partir, beaucoup veulent entrer. Cela nous conforte dans la stratégie à moyen-long terme."