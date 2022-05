Metz-OL: "Aucune excuse", Bosz reconnaît l'échec de la saison lyonnaise

Battu dans les dernières minutes par Metz ce dimanche (3-2), l'OL a quasiment dit adieu à ses chances d'accrocher l'Europe, à trois journées de la fin. Peter Bosz a lui-même avoué que la saison lyonnaise est un échec.

Lyon s'est une nouvelle fois pris les pieds dans le tapis. Comme trop souvent cette saison, les hommes de Peter Bosz ont été incapables d'enchaîner deux bons résultats consécutifs, en s'inclinant sur la pelouse de Metz (3-2). Après une prestation probante au Vélodrome la semaine passée (3-0), les Gones se sont sabordés ce dimanche en encaissant un but dans le temps additionnel et en terminant à dix après le carton rouge de Thiago Mendes. 7e à deux journées de la fin, avant les matchs de Lens, Nantes et Nice, l'OL devrait, sauf miracle, boucler une nouvelle saison sans se qualifier pour une Coupe d'Europe.

L'OL ne peut plus miser que sur l'Europa Conference League

En conférence de presse, Peter Bosz ne cachait pas son amertume. "Tu ne peux pas gagner 3-0 à Marseille de manière méritée et ne pas gagner aujourd'hui. Et c'était mérité aussi. Bien sûr, on a eu beaucoup le ballon. Bien sûr que la deuxième période était meilleure, on a eu des occasions. Mais en première, comment peux-tu commencer un match aussi important comme ça ? Je ne peux pas l'expliquer", a souligné l'entraîneur lyonnais, qui avoue que l'exercice en cours est un échec.

"Il n'y pas d'excuse aujourd'hui. Absolument pas. Aucune excuse. Il fallait gagner ce match-là. Honnêtement, avec tout le respect qu'on leur doit, on n'a pas joué contre la meilleure équipe de Ligue 1. Mais quand tu les vois se battre, gagner les duels... nous on ne l'a pas fait. La saison est-elle déjà un échec ? Oui, pour moi oui !" Déjà hors course pour le podium, l'OL ne peut plus prétendre à la 4e place, qualificative pour la Ligue Europa. Seule la C4 reste en ligne de mire, mais l'équation reste compliquée pour voir les Lyonnais européens la saison prochaine.