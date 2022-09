Ligue 1: l'OL rassure pour Tolisso, sorti face au PSG

Touché à la cuisse et sorti à la pause du choc face au PSG, Corentin Tolisso a passé des examens qui n'ont révélé rien d'alarmant.

Sorti à la pause lors du choc entre l'OL et le PSG (0-1) ce dimanche à cause d'une douleur à la cuisse, Corentin Tolisso n'a rien de grave. "Coco Tolisso a passé des examens qui n'ont rien révélé d'alarmant, indique le club rhodanien sur Twitter. Tout sera mis en œuvre pour que notre milieu international français reprenne avec le groupe le plus vite possible."

Plombé par les blessures lors de ses dernières saisons avec le Bayern Munich, l'international français avait manqué la préparation avec les Gones, avant d'officialiser son retour, en entrant dans le dernier quart d'heure lors de la victoire face à Ajaccio lors de la première journée (2-1).

Il garde les Bleus dans un coin de sa tête

Auteur d'un seul match complet cette saison (sur huit), le champion du monde 2018 n'a pas été convoqué par Didier Deschamps pour le dernier rassemblement avant la Coupe du monde, où l'équipe de France affrontera l'Autriche (le 22) et le Danemark (le 25). Interrogé sur cette non-convocation en conférence de presse avant le match face au PSG, Tolisso regrette, tout en admettant savoir qu’avec ses récentes blessures et le calendrier à venir, évoluer avec les Bleus n’était pas forcément la meilleure des idées: "J’avais un petit espoir bien sûr. Après c’est vrai que par rapport à l’enchaînement des matchs et ce que j’ai pu avoir c’était un peu tôt. Il faut que je joue plus, monte en rythme et que je sois très bon."

S’il commence à retrouver du temps de jeu, Tolisso ne veut pas se précipiter et est conscient qu’il lui reste du chemin avant de retrouver ses pleines capacités lui ayant valu d’être convoqué chez les Bleus: "Tout le mois de juillet j’étais blessé. Je devais vite rattraper par rapport à mes coéquipiers. Je devais jouer petit à petit, j’ai commencé avec 15, 20, 30 minutes et ensuite j’ai pu enchaîner. C’est une bonne chose. Il me manque encore un peu de volume de jeu, c’est ça qui ressort, faire plus de courses. On a mis en place quelque chose avec le staff. Je ne dois pas brûler les étapes."