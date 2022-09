OL-PSG: "Trois défaites d’affilée en Ligue 1, c’est inacceptable", peste Lopes

Malgré une succession d’arrêt, Anthony Lopes n’a pas pu éviter la défaite de son équipe face au PSG (0-1), dimanche, la troisième de suite en Ligue 1. Ce qu’il ne digère pas même s’il note des progrès.

Après avoir bien lancé sa saison (quatre victoires, un nul), Lyon a perdu pied avant la trêve internationale avec trois défaites de rang à Lorient (3-1), Monaco (2-1), puis contre Paris (0-1), dimanche. Une série à laquelle Anthony Lopes ne goûte pas. Le gardien lyonnais a multiplié les arrêts mais n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe en concédant un but de Lionel Messi en début de match (5e). Il tire la sonnette d’alarme même s’il voit du mieux.

"On ne doit pas lâcher le wagon et là on est un tout petit peu décrochés"

"Les sentiments qui dominent? De la déception, des regrets, note-t-il. On ne démarre pas bien notre match. Mais il y a des encouragements, on a vu qu'on avait les occasions pour revenir. Les arrêts? C'est juste mon boulot. J'aurais aimé l'être encore plus en faisant l'arrêt au bout de 5 minutes. Ça laisse énormément de regrets parce qu'on sort de trois matchs très compliqués. Trois défaites d'affilée en Ligue 1, c'est inacceptable pour l'Olympique lyonnais. Quand on voit au niveau comptable, c'est insuffisant. Quand on aspire à être dans les trois premiers, on ne doit pas lâcher le wagon et là on est un tout petit peu décrochés, même s'il n'y a rien d'alarmant. Il y a quand même des signaux positifs, du contenu. Contre Monaco ou Paris, on a eu des occasions. On arrive à faire du jeu."

Après huit journées, Lyon pointe à la 6e place du championnat avec neuf points de retard sur le PSG, leader, sept sur Marseille 2e, et six sur Lorient, 3e. La Ligue 1 va se mettre ne pause pendant deux semaines en raison de la trêve internationale.

"Comment je vais gérer la trêve? Je vais beaucoup boire d’alcool après trois défaites, a sourie Peter Bosz, entraîneur lyonnais. Plus sérieusement, contre Lorient c’était mauvais, contre Monaco on ne mérite vraiment pas de perdre parce qu’on a bien joué, et aujourd’hui les joueurs ont tout donné. Je ne ferme pas les yeux sur ce que j’ai vu, mais on va dans le bon sens."