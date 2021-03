Ligue 1: l'OL sauve un maigre point à Reims mais rate une grosse occasion

Buteur au bout du suspense, Tino Kadewere a permis à l'OL d'arracher le point du nul à Reims (1-1), ce vendredi, en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Plombés par une première période insipide, les Gones ratent l'occasion de mettre la pression sur Lille et Paris.

L'OL peut remercier Tino Kadewere. Entré à la pause, l'ancien attaquant havrais a permis à son équipe d'arracher le nul sur la pelouse du Stade de Reims (1-1), ce vendredi, en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Les Gones restent toutefois sur la troisième marche du podium. A deux unités du leader lillois, qui défiera Monaco dimanche. Et à égalité de points avec le PSG, qui accueillera le FC Nantes.

Dans un championnat où la course au titre ne tolère aucun faux pas cette saison, les Lyonnais savent qu’ils ne pourront plus reproduire à l'avenir ce qu’ils ont montré en première période à Auguste-Delaune.

Hormis sur une frappe limpide de Mattia De Sciglio repoussée des deux poings par Predrag Rajkovic (15e), les Rémois n’ont pas été inquiétés. Bien organisés défensivement, efficaces au pressing et bien plus entreprenants, les joueurs de David Guion ont mérité de rentrer aux vestiaires en menant au score. C’est sur une demi-volée sublime de Mathieu Cafaro, plus prompt à reprendre le ballon que Léo Dubois, qu’ils ont ouvert le score (33e).

Rajkovic monstrueux

Le quatrième but cette saison de l’ancien Toulousain, venu sanctionner des Lyonnais incapables de combiner et de se procurer des situations intéressantes. Il a fallu attendre la seconde période pour les voir élever leur niveau et mettre la pression sur les buts d’un Rajkovic décisif à plusieurs reprises. Devenu une valeur sûre de la Ligue 1, le portier serbe a encore sorti le grand jeu, notamment devant Lucas Paqueta, que Memphis Depay avait parfaitement trouvé (49e).

Pour secouer son équipe, Rudi Garcia a procédé à trois changements dès la pause. Exit De Sciglio, Rayan Cherki et Houssem Aouar. Place à Maxwel Cornet, Kadewere et Maxence Caqueret.

Si le visage de l’OL a changé, Reims a aussi eu l’occasion de faire le break. Mais Marshall Munetsi a buté sur Anthony Lopes au bout d’un numéro de soliste (59e). L’arbitre Jérôme Brisard a aussi joué un rôle important dans ce match, en refusant un penalty à l’OL après un contact entre Thomas Foket et Lucas Paqueta (66e).

Au coeur d'une longue séquence d'attaque-défense, les Gones se sont cassés les dents sur le mur rémois. Et quand celui-ci a semblé sur le point de craquer, Rajkovic est venu sauver les siens avec un arrêt monstrueux sur un nouveau tir de Cornet (83e). Mais Lyon n'a pas lâché. Et au bout du suspense, Kadewere est venu trouver la faille d'une tête au point de penalty sur un centre de Depay (90e+2). Un moindre mal pour l'OL. Et forcément une déception pour Reims, désormais 11e.