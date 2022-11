Ligue 1: l'OM changera de sponsor principal en fin de saison

L'entreprise Cazoo avait annoncé ces dernières semaines qu'elle allait cesser ses activités en Europe. L'OM a annoncé ce mercredi la fin prochaine de son partenariat avec l'entreprise comme sponsor principal du club.

Le nom de "Cazoo" ne figurera plus sur les maillots de l'Olympique de Marseille à partir de la saison prochaine. Après discussions, les deux parties ont choisi, d'un commun accord, de mettre fin au partenariat. Cazoo, cessant ses activités en Europe, l'entreprise n'avait plus vraiment d'intérêt à figurer sur le maillot de l'OM, et réciproquement.

"Après discussions, l’Olympique de Marseille et CAZOO, sponsor principal, ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur partenariat au 30 juin 2023. L’Olympique de Marseille remercie CAZOO pour son accompagnement au cours de la saison sportive 2022/2023", indique le communiqué du club phocéen.

Une réaction de Lille attendue

Début septembre, l'entreprise Cazoo basée à Londres avait annoncé devoir cesser ses activités au sein de l'Union Européenne en raison de ses difficultés financières. Sponsor maillot en France de Lille et de l'OM, la question du partenariat se posait mais aucun club n'avait communiqué. L'Olympique de Marseille a dégainé le premier. Reste à voir ce que décidera le Losc, qui avait simplement déclaré en septembre que Cazoo resterait le partenaire du club nordiste jusqu'à la fin de la saison.