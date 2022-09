Losc: Cazoo restera le sponsor principal cette saison assure Létang

Malgré l'arrêt programmé de ses activités en France, Cazoo reste le sponsor maillot du Losc pour cette saison 2022-2023, selon le président du club Olivier Létang.

Le Losc n'a pas de soucis à se faire d'ici l'été. Le président Olivier Létang a confirmé à RMC Sport que Cazoo resterait le sponsor principal du club jusqu'à la fin de la saison. L'entreprise de vente de voitures en ligne, en proie à des difficultés financières, avait semé le trouble en annonçant l'arrêt de ses activités en France et dans l'Union européenne. Un arrêt des contrats de sponsoring dans le monde du sport a aussi été acté, mais sans qu'aucune date d'effectivité de la décision ne soit communiquée.

"Aucune inquiétude"

"Ce que l'on sait, d'après les premiers échanges, c'est que Cazoo va rester sponsor principal du Losc pour la saison 2022-2023. Ensuite, on va engager des discussions. On a un contrat de deux ans, plus une troisième année. Ce contrat existe toujours. Il n'y a pas de phénomène d'urgence ou de précipitation pour cette saison. Aucune inquiétude", a déclaré Olivier Létang, mercredi au micro de RMC Sport.

Également sponsor maillot de l'Olympique de Marseille, la start-up britannique Cazoo était arrivée sur plusieurs maillots européens cet été. L'entreprise dispose aussi de partenariats avec le Valence CF et la Real Sociedad en Espagne, Bologne en Italie et Fribourg en Allemagne. Elle collabore aussi avec l'Open de France de golf.

Pour les deux clubs français, les montants annuels des contrats n'ont jamais filtré. Pour l'OM, il pourrait osciller entre 6 et 8 millions d'euros, selon différentes sources citées par l'AFP. Au Losc, le chiffre de 4 millions d'euros circule.

En Premier League, Cazoo, qui maintient ses activités en Grande-Bretagne, s'affiche sur les maillots d'Aston Villa et Everton, pour des montants estimés entre 11,5 à 13,9 M€.