Ligue 1: l'OM dénonce "l'accumulation de décisions prises en sa défaveur"

Alors que les décisions arbitrales prises à Lens samedi dernier lors de 34e journée de Ligue 1 (défaite 2-1) ont été vécues comme une injustice, l’Olympique de Marseille a publié un communiqué pour se plaindre des "décisions prises en sa défaveur" depuis le début de la saison.

L’OM ne digère pas le scénario vécu samedi soir à Bollaert. Trois jours après sa défaite sur la pelouse de Lens lors de la 34e journée de Ligue 1 (2-1), à l'issue de laquelle l'arbitrage de Clément Turpin a été largement critiquée, le club phocéen a publié un communiqué ce mardi pour se plaindre de "l'accumulation de décisions prises en sa défaveur au cours de la saison 2022-2023".

L'OM revient notamment sur le but d'Alexis Sanchez face aux Sang et Or, annulé après vérification à la vidéo pour une faute du Chilien sur Kevin Danso. "Alors que la décision de laisser jouer Alexis Sanchez à la suite d’un contact avec un défenseur lensois (J34; RCL-OM;2-1) est considérée comme une erreur manifeste par le VAR, la semelle nette du défenseur monégasque non-sifflée sur Sead Kolasinac dans la surface de réparation (J20;OM-ASM; 1-1) ne l’a pas été", déplore l’OM.

"D’autres décisions arbitrales ont également été grandement défavorables à l’OM, impactant par exemple le résultat final des rencontres contre le PSG (J11 ; 1-0; main dans la surface) ou contre le RCSA (J27; 2-2; exclusion de Léonardo Balerdi)", poursuit l'OM dans son communiqué.

La programmation des matchs et certaines décisions de la commission de discipline dans le viseur

En dehors des décisions arbitrales, le club phocéen se plaint également "des incohérences flagrantes dans l’élaboration des calendriers sportifs de la saison 2022-2023", avec plusieurs programmations qui ont passablement agacé les dirigeants marseillais. L’OM a dû, aux retours des trêves internationales de septembre et de mars et malgré un nombre important d’internationaux dans ses rangs, composer avec des matchs planifiés le vendredi soir, soit moins de 48 heures après le retour de sélection de certains de ses joueurs cadres (J9; SCO-OM; 0-3 et J29; OM-MHS; 1-1). L’OM a également subi l’impact d’une finale de Coupe de France planifiée au milieu d’une journée de championnat (J33). Des matchs décisifs pour la fin de saison ont été redisputés seulement trois jours après ladite finale et avec l’une des équipes concernées largement remaniée."

Certaines décisions de la commission de la discipline de la LFP concernant l'usage d'engins pyrotechniques sont également pointées du doigt par l’actuel troisième de Ligue 1: "Le club remarque qu’il fut, suite à l'usage d’engins pyrotechniques par ses groupes de supporters, sanctionné d’une fermeture partielle du virage sud lors du match OM-RC Lens (J12). En revanche, dans un contexte comparable, la même sanction applicable n’a pas été prononcée avant le match retour disputé samedi dernier."

Dans le vestiaire olympien, et à l’image des propos tenus par leur entraîneur Igor Tudor - qui a regretté que l’arbitre ait eu "le courage" d’annuler le but marseillais mais pas les "couilles" d’expulser Médina un peu plus tard - beaucoup de joueurs nourrissent depuis samedi soir un sentiment d’injustice, persuadés qu’une ouverture du score de l’OM aurait radicalement changé le visage de la rencontre.

À tête reposée, les dirigeants olympiens et de nombreux membres du staff se sont repassés l’action et le contact entre Alexis Sanchez et le défenseur Lensois Kévin Danso. Et personne ne comprend vraiment, à Marseille, pourquoi Clément Turpin a été appelé par l’assistance vidéo alors que ce genre de contacts est très fréquent, surtout à une période où il est demandé aux arbitres de laisser jouer un maximum. Au sein de l’OM, on est surtout convaincu qu’il n’y avait, samedi soir, aucune erreur manifeste dans le premier jugement de Clément Turpin, proche de l’action, qui avait laissé le Chilien se présenter face à Brice Samba avant d’accorder le but.

Selon nos informations, Pablo Longoria a évoqué le sujet avec Clément Turpin après le match. Le président olympien a l’habitude de débriefer la rencontre calmement avec les arbitres, il le fait très fréquemment. L’échange entre Longoria et l’arbitre n’a pas filtré mais le dirigeant espagnol lui a évidemment fait part de son incompréhension.