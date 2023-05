Lens-OM: "Vous n'avez pas vu la claque ?", Payet a giflé Cahuzac lors de l'altercation entre les deux équipes

Lors de la défaite de l'OM à Lens (2-1), Dimitri Payet a eu une altercation avec Yannick Cahuzac lorsqu'il était sur le banc des remplaçants. Selon des images captées par Prime Video, le Réunionnais a mis une claque à l'adjoint de Franck Haise.

Le choc entre Lens et Marseille, deux prétendants à la Ligue des champions, a été électrique samedi à Bollaert. Et ce sont les Lensois qui ont fait la bonne opération de la 34e journée, en doublant leur adversaire du soir à la faveur d'une victoire 2-1 des Sang & Or. Lors de cette énorme affiche, la prestation de Clément Turpin a largement été commentée, notamment sur le but refusé à Alexis Sanchez en tout début de partie pour une faute sur Kevin Danso. Cette action a d'ailleurs fait sortir Igor Tudor de ses gonds en conférence de presse.

Une claque de Payet sur Cahuzac

Pourtant, le but refusé à Alexis Sanchez - qui a fait couler beaucoup d'encre côté olympien - n'est pas le seul fait d'armes de la première période. Dans l'émission Dimanche Soir Football, Prime Video a dévoilé des images exclusives de la rencontre entre Lens et Marseille. Peu avant la demi-heure de jeu, lorsque Facundo Medina a envoyé un ballon en direction du banc marseillais - et a été averti, les esprits se sont échauffés.

Sur les images, Dimitri Payet se lève du banc des remplaçants et s'adresse aux Lensois, avant de se tourner vers Yannick Cahuzac pour lui mettre une claque. De quoi provoquer la colère de l'ancien joueur, désormais adjoint de Franck Haise, exclu dans la foulée, tout comme un membre du staff marseillais.

La gifle de Dimitri Payet sur Yannick Cahuzac lors de Lens-OM. © Capture d'écran Prime Video

Après cette altercation, l'entraîneur du RC Lens a d'ailleurs demandé à Clément Turpin une sanction à l'encontre du numéro 10 marseillais. "Monsieur Turpin ! Monsieur Payet, c'est carton rouge ! Vous n'avez pas vu la claque ? ", a pesté Franck Haise, d'après les images captées par Prime Video. Quelques secondes plus tard, Loïs Openda s'est également adressé au corps arbitral: "Eh ! Il lui a mis une claque." Un geste non sanctionné par Clément Turpin.

Entré en jeu à la 76e minute en remplacement de Ruslan Malinovskyi, Dimitri Payet a été l'auteur du but de la réduction de l'écart des Phocéens à la 88e minute.