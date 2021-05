Ligue 1: l’OM dévoile son nouveau maillot présenté par Eric Di Meco

A travers un clip avec Eric Di Meco, l’Olympique de Marseille a présenté vendredi son maillot à domicile pour la saison 2021-2022. Un maillot Ciel et Blanc que les joueurs de Jorge Sampaoli porteront pour la première fois dimanche soir face à Angers.

C’est Eric Di Meco, champion d’Europe avec l’OM en 1993, qui a présenté le teasing. Pour les amoureux de l'OM en attente de la nouvelle tenue des joueurs phocéens, le suspense a pris fin ce vendredi matin. Même si des images avaient fuité depuis plusieurs jours sur internet, l’Olympique de Marseille a officiellement présenté son nouveau maillot "home" pour la saison 2021-2022. La tunique respecte les traditionnelles couleurs du club. Confectionné par Puma, l'équipementier du club depuis quatre ans, le maillot est blanc avec un col en V et l'apparition de bandes de couleur "Ciel" sur les deux manches.

Le nouveau maillot de l'OM © Puma

Un hommage à une "période historique" du club

A travers ce maillot, l'OM et Puma "ont souhaité rendre hommage à une période historique du club qui fut un marqueur dans le chemin qui a conduit les olympiens au sacre européen", indique un communiqué. Reprenant le blanc identitaire du club, le nouveau maillot réinterprète le col V d’époque et les bandes bleues sur les manches apportent de la modernité. Des empiècements bleus sur les flancs rappellent ces bandes en donnant puissance et fluidité à la nouvelle tenue domicile. Présentes au niveau de la nuque, les armoiries de la ville accompagneront les joueurs de l’OM tout au long de la saison faisant honneur au patrimoine marseillais."

Les joueurs de Jorge Sampaoli revêtiront pour la première fois leur nouveau kit dimanche soir au stade Vélodrome à l'occasion de la réception d'Angers pour le compte de la 27eme journée de Ligue 1.

