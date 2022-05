Ligue 1: l'OM et le Losc en "sursis" auprès de la DNCG

Auditionnés par la commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG, l'Olympique de Marseille et le LOSC se sont vus notifier un "sursis à statuer". Le gendarme financier du football français a déclaré être dans l’attente d’éléments complémentaires demandés aux clubs.

Le club marseillais, dont le recrutement est surveillé et la masse salariale encadrée depuis un an, devra fournir des éléments complémentaires. On ne sait donc toujours pas quelle sera sa marge de manoeuvre durant le prochain mercato, alors que le club a appris lundi que le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait autorisé Pablo Longoria et son équipe à se renforcer cet été (dans le cadre de l'affaire Pape Gueye). Du côté du LOSC, c'est la première fois depuis l’arrivée du nouveau propriétaire Merlyn Partners que le club n’obtient pas le feu vert dès sa première audition devant la DNCG.

Feu vert pour Ajaccio

Pour l'AC Ajaccio, le Montpellier HSC et le RC Lens, les voyants sont a priori au vert. "Aucune mesure" n'a été prise pour ces trois clubs, indique la Direction nationale du contrôle de gestion. En Ligue 2, Le Havre et le Stade Malherbe de Caen font aussi l'objet d'un "sursis".

La validation du dossier d'Ajaccio est une excellente nouvelle pour le club corse puisque cela permet de valider définitivement sa montée en Ligue 1, déjà validée sur le terrain. Une nouvelle que s'est empressé de fêter l'ACA via son compte Twitter.