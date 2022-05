Ajaccio: la joie de la montée, les ambitions du club, le mercato... Le président Leca se confie

L'AC Ajaccio évoluera en Ligue 1 la saison prochaine. Après la victoire contre Toulouse (1-0), samedi soir, les Ajacciens se sont offert la deuxième place de la Ligue 2. Dimanche soir dans les rues d'Ajaccio, les joueurs et le staff ont traversé la ville avec un défilé sur un bus à impériale. 48 heures après cette montée, le président Christian Leca dresse le bilan de la saison pour RMC Sport et commence à évoquer les premiers chantiers de l'été pour le nouveau pensionnaire de l'élite.

Christian Leca, votre première réaction après cette montée de l’AC Ajaccio ?

Des mois, des années d’attente... La dernière montée de l’AC Ajaccio en Ligue 1 date de 2011, on a attendu longtemps. C’était le feu hier (dimanche) dans les rues d’Ajaccio. On a fait le tour de la ville dans un bus à impériale. Et tout au long du parcours il y avait du monde, plus de 2500 personnes sur la place de la mairie d’Ajaccio. Le feu !

"Cette montée est le résultat d’une équipe"

Ça permet de créer une nouvelle dynamique autour du club ?

Les années en Ligue 2, il y a eu des hauts et des bas. Il faut savourer. On a connu les sommets oui, mais on a aussi tutoyé le gouffre, c’est pour ça qu’il faut profiter de cette montée.

C’est aussi la victoire d’un collectif ?

Cette montée est le résultat d’une équipe. Ce ne sont pas 11 guerriers, mais 22. Des bons gars. J’ai réuni l’ensemble du groupe hier dans le vestiaire pour les remercier. La solidarité de cette équipe est importante. Quand je vois Riad Nouri qui occupe le poste d’arrière droit pendant 45 minutes alors qu’il est milieu offensif. Il préserve le résultat, c’est fou. C’est aussi la victoire du staff avec à sa tête, Olivier Pantaloni.

A quel moment, personnellement, vous avez commencé à y croire ?

Quand on bat Sochaux à l’extérieur, je me suis dit ‘on peut le faire’. Notre gardien Benjamin Leroy était blessé pour cette rencontre et c’est François-Joseph Sollacaro (2ème gardien, ndlr) qui fait un match énorme, c’était Jésus sur sa ligne. Derrière on bascule du bon côté. Sollacaro est à l’image du club, une formation qui est importante pour nous.

Quelle est la priorité dans les prochaines semaines ?

Il y a beaucoup de travail pour nous afin de mettre aux normes le stade pour la Ligue 1. De remplir les conditions pour la licence club. Les exigences au niveau confort, sécurité et presse sont beaucoup plus importantes qu’en Ligue 2. La pelouse et l’éclairage aussi. Donc pour nous les dirigeants beaucoup de travail afin d’être prêts pour la reprise de la Ligue 1 dans quelques semaines.

"Je ne suis pas certain de poursuivre à la tête de l’AC Ajaccio"



Le budget va augmenter ?

Le budget va augmenter, on va même bénéficier de la dotation allouée par la société commerciale aux clubs de Ligue 1. Et au niveau des droits TV on va aussi tripler nos recettes. Notre budget cette saison était de 8,5 millions d’euros, il sera donc bien plus élevé l’année prochaine. Ça va changer nos ambitions sur la formation et c’est à nous maintenant de bien utiliser cet argent.

Vous allez continuer la saison prochaine ?

Personnellement, je ne suis pas certain de poursuivre à la tête de l’AC Ajaccio. Les deux dernières saisons ont été difficiles mentalement et physiquement. Même cette saison, avec la montée, c’était difficile mentalement. Quand on est proche du Graal et qu’il reste quinze minutes à jouer et qu’on mène 1-0, j’ai souffert. Quand j’ai pris mes fonctions en 2019, j’ai dit ‘je me donne trois ans pour ramener le club en Ligue 1’. C’est maintenant fait. Je resterai le président qui a ramené le club en Ligue 1.

Quel est le plus gros chantier au niveau sportif ?

Je fais confiance à Johan Cavalli (le directeur sportif, ndlr) pour faire ce qu’il faut cet été. Le groupe formé sur les deux dernières saisons a été très bon. J’ai confiance.

Quels renforts et à quels postes ?

On va aussi s’appuyer sur notre formation. Mais en Ligue 1 on va essayer de doubler les postes. Des postes principaux, un défenseur central ou deux. Un milieu de terrain et deux offensifs. Quatre à cinq joueurs au moins pour ce mercato afin de bien renforcer l’équipe pour l’élite.

Par exemple, Jean-Philippe Krasso, prêté par l’AS Saint-Etienne, pourrait-il continuer à Ajaccio ?

J’ai envie de le garder au clubs mais ça ne dépend pas que de nous.

L’année prochaine ça sera quatre descentes de Ligue 1, l’erreur de recrutement est presque interdite ?

Il ne faudra pas se louper, c’est le paramètre le plus important pour nous.