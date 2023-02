Ligue 1: l’OM et Monaco doivent-ils maintenant se déclarer candidats au titre?

Le PSG traverse la pire crise de son histoire récente. Avec trois défaites consécutives, Paris apparaît fragilisé comme jamais. Malgré tout, l’OM et Monaco, ses poursuivants en Ligue 1, restent très prudents sur leurs chances de dépasser le club parisien au classement et de s’offrir le titre.

"Qui est votre favori pour le titre en Ligue 1 cette saison?" La question n’a plus de sens depuis une dizaine d’années, devant la domination quasi sans partage du PSG. Encore aujourd’hui, alors que vient de débuter la 24e journée de Ligue 1, la cote pour un nouveau titre du parisien est à 1,10. Derrière, l’OM arrive à 15 contre 1. Mais tout cela pourrait basculer très vite. Paris est dans une tempête version cyclone tropical avec trois défaites de suite, non seulement en Ligue des champions contre le Bayern Munich, mais aussi contre ses meilleurs ennemis nationaux, Marseille et Monaco.

Avec respectivement cinq et sept points de retard sur Paris en championnat, l’écart est encore conséquent. C’est pourquoi Philippe Clément, le coach monégasque, a du mal à y croire: "Nous devons rester humbles pour le moment. On est très bien revenus en championnat ces dernières semaines mais il y a encore des points entre le PSG et nous. On verra tout ça à deux ou trois journées de la fin."

Marseille, candidat du bout des lèvres

Un discours d’humilité et de prudence, qui révèle peut-être un peu de trouille aussi. Monaco ne veut pas se dévoiler trop tôt, de peur de rêver trop grand et de se réveiller avec la gueule de bois. C’est pourquoi Franck Haise et le RC Lens ont longtemps refusé de parler bataille contre Paris, alors même qu'ils ont occupé la place de dauphin durant de longues semaines. Les Lensois sont descendus du podium depuis, et c'est l'OM qui sort un peu plus du bois.

Le défenseur argentin Leonardo Balerdi en parlait déjà en janvier: "Quand le classement est serré, tout est possible." Une lapalissade sans grande prise de risque, mais Jonathan Clauss en a remis une petite couche après la victoire dans le Classique en Coupe de France début février, une première depuis 2011 au Vélodrome: "Sous ce maillot, on a forcément envie de jouer le titre, ça me paraît évident et logique. Maintenant, est ce qu’on est taillés pour le titre? Je ne sais pas."

"Jouer le titre, on le dit sans le dire tout en le disant"

Il est très compliqué pour les challengers du poids très très lourd du championnat de France de se découvrir. En 2021, Christophe Galtier se faisait moins de cheveux blancs et affichait une tension plus basse. Coach de Lille, il était venu gagner au Parc des Princes et il était leader de Ligue 1 au soir de la 31e journée. Difficile de faire mieux, mais, prudence… "Vu la situation au classement et vu ce championnat très particulier, en s’accrochant pour la Ligue des champions, on peut créer une énorme surprise", confiait-il alors.

Et les Lillois l’ont fait, en acceptant de parler du titre à trois journées de la fin. Comme Montpellier en 2012. Le MHSC du regretté président Louis Nicollin avait réalisé un exploit gigantesque. Michel Mézy, historique et conseiller du club, n’y a jamais vraiment cru, même devant l’évidence: "Jouer le titre, on le dit sans le dire tout en le disant. On sait que c’est impossible et ça arrive quand même."

OM-PSG le 26 février, pour ne plus se cacher

Il faudra donc attendre pour les joutes verbales et les grandes déclarations d’intention. L’Olympique de Marseille et l’AS Monaco jouent officiellement pour une place en Ligue des champions la saison prochaine. Mais si Paris continue son record d’apnée, les poursuivants seront obligés de se découvrir vraiment. Et notamment les Marseillais, qui vont accueillir le Paris Saint Germain au Stade Vélodrome pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 le 26 février. En fonction des résultats obtenus d'ici là, l’OM pourrait se rapprocher, voire dépasser Paris, après ce Classique.