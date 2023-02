PSG-Bayern: la grosse faute de Kimpembe sur son pote Coman, touché à la cheville

Presnel Kimpembe, défenseur du PSG, a commis une grosse faute sur la cheville droite de son ami Kingsley Coman, mardi lors du match face au Bayern Munich (0-1). L’ailier munichois, touché, est sorti quelques minutes plus tard.

Ils ont longuement échangé avant le coup d’envoi de PSG-Bayern, huitième de finale aller de la Ligue des champions. Mais une fois sur le terrain Presnel Kimpembe (27 ans) n’a pas fait de sentiment avec son vieil ami, Kingsley Coman (26 ans). Pour empêcher une accélération de l’ailier munichois, le défenseur l’a sèchement taclé dans le camp adverse en lui attrapant la cheville droite (70e).

Un geste dangereux qui a valu un carton jaune au Parisien, entré en jeu à la mi-temps à la place d'Achraf Hakimi. Kimpembe a regagné sa position sans un geste pour celui qu’il a connu au centre de formation du PSG. Seul Kylian Mbappé, son partenaire en équipe de France, est venu prendre quelques nouvelles avant de le relever.

Presnel Kimpembe et Kingsley Coman, anciens équipiers au centre de formation du PSG, ont échangé avant PSG-Bayern (0-1), le 14 février 2023 © ICON Sport

Coman, grimaçant, a repris sa place sur l’aile droite… avant de la céder quelques minutes plus tard (73e). Il venait juste de se faire déposer par Mbappé sur une accélération fulgurante avant que le meilleur buteur de la dernière Coupe du monde n’échoue sur le gardien Yann Sommer (74e). Coman, lui, a bien trouvé le chemin des filets en inscrivant l’unique but de la rencontre à la réception d’un centre d’Alphonso Davies (0-1, 53e). Elu homme du match, il a donné de ses nouvelles à l’issue de la rencontre.

"La cheville a tourné un peu"

"La cheville a tourné un peu et après le mollet s'est un peu durci mais j'espère que ce n'est pas trop grave", a confié l’ancien joueur de la Juventus.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

Il a confié sa joie d’avoir gagné tout en restant mesuré face au public d’un club où il a passé près de dix ans (2004-2014) avant de prendre son envol à 18 ans après avoir refusé de prolonger au PSG. "Je suis très heureux, je pense qu'on a fait un bon match, a-t-il ajouté. Personnellement marquer dans ce stade, c'est un rêve d'enfant. Pour tout le respect que j'ai pour ce club je ne me voyais pas ''yuben'' oh non je l’ai en allemand (rires). Je ne me voyais pas célébrer devant les supporters. On est très content de la victoire, maintenant c'est juste un pas et il y'a un match retour qui sera très compliqué contre cette équipe."