Ligue 1: l'OM fait le break dans la course à la Ligue des champions, Rennes à l'arrêt

L'OM a renversé le FC Nantes ce mercredi soir au Vélodrome lors de la 33e journée de Ligue 1 (3-2). Après la victoire de Strasbourg contre Rennes (2-1), qui permet aux Alsaciens de revenir à hauteur des Bretons sur le podium, les Marseillais comptent six longueurs d'avance sur le troisième du championnat.

Le break pour la deuxième place est fait. Ce mercredi soir, l'OM, mené 1-0 puis 2-1 sur sa pelouse contre le FC Nantes, a renversé les Canaris pour s'offrir un succès précieux dans la course à la Ligue des champions (3-2). Grâce à la victoire de Strasbourg à domicile contre Rennes (2-1), les hommes de Jorge Sampaoli ont désormais six longueurs d'avance sur les Alsaciens, les Bretons et Monaco, respectivement 3es, 4es et 5es, à égalité de points.

Sous les yeux de Steven Gerrard, présent au Vélodrome pour observer Boubacar Kamara, les Marseillais ont été menés à deux reprises (26e, 41e) mais sont à chaque fois revenus à hauteur des Canaris sur deux penalties de Dimitri Payet (39e, 55e). Plutôt dominateurs, les Olympiens ont repris l’avantage à la 76e minute grâce à Amine Harit, parfaitement servi par Gerson, et ne l’ont pas lâché. Après une défaite frustrante au Parc des Princes dans le Classique contre le PSG dimanche soir (2-1), l’OM se relance et a peut-être fait un écart définitif dans cette lutte acharnée pour la deuxième place.

Strasbourg arrache la victoire face à Rennes

A la Meinau, dans un choc d’ambitieux, Strasbourg a démarré tambours battants. Dès la 4e minute, les Alsaciens ont trouvé la faille grâce à Habib Diallo, mais l’inévitable Martin Terrier a relancé les Bretons au retour des vestiaires en marquant son 20e but de la saison en Ligue 1 sur une frappe limpide à l’entrée de la surface. Les Strasbourgeois ne se sont cependant pas démobilisés et ont poussé toute la seconde période, avant d’être récompensés sur un but de Ludovic Ajorque sur corner (77e).

Plus tôt dans la soirée, ce mercredi, Monaco s’est offert une victoire importantissime dans le derby azuréen contre l’OGC Nice. Grâce à ce succès acquis dans le temps additionnel de la première période sur un but de Golovin, le club du Rocher enchaîne une cinquième victoire consécutive en Ligue 1 et remonte à la 5e place du classement, à égalité de points avec Strasbourg et Rennes. Les Aiglons, eux, tombent à la sixième place.

Le course à l’Europe:

PSG, 77 pts OM, 62 pts Rennes, 56 pts Strasbourg, 56 pts Monaco, 56 pts Nice, 54 pts