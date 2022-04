Monaco-Nice: l'ASM s'offre le derby et dépasse les Niçois dans la course à l’Europe

L’AS Monaco a obtenu un succès terriblement important face à Nice (1-0), mercredi à Louis-II. Grâce à Aleksandr Golovin, les Monégasques ont remporté leur cinquième succès d'affilée et doublent les Aiglons dans la course aux places européennes.

Un parfum particulier flottait au-dessus de ce derby azuréen, terriblement important dans la bataille aux places européennes. Un point séparait sur la ligne de départ Nice quatrième et Monaco sixième, deux cadors ambitieux dans ce sprint final en Ligue 1. Un choc longtemps cadenassé, par l’enjeu autant que le manque de justesse devant. Et arraché par les Monégasques d’Aleksandr Golovin (1-0), qui réalisent un gros coup dans cette course effrénée à l’Europe.

Un choc qui a longtemps fait flop

Sous les yeux de Totto Wolf, patron de l’écurie Mercedes, les deux écuries ont peiné à nous faire vibrer dans les premiers virages. Alors qu’Aurélien Tchouaméni a été le premier à cadrer depuis l’extérieur de la surface (24e), le premier vrai frisson est intervenu peu avant la demi-heure, après un rush de Mario Lemina stoppé de manière très limite dans la surface monégasque (27e). Face à des défenses bien regroupées et vigilantes, les milieux ont bien souvent préféré prendre leur chance de loin sans se montrer précis (Lemina 13e puis 23e, Tchouaméni 16e, Youssouf Fofana 31e).

La première fois que les Monégasques ont su déstabiliser les Aiglons, Wissam Ben Yedder a conclu une projection rapide par une frappe au sol sortie du pied par Walter Benitez (38e). C’est finalement sur une belle boulette du gardien niçois, venu repousser maladroitement un centre de Vanderson, qu’Aleksandr Golovin a expédié le ballon au fond en renard des surfaces alors que les deux équipes avaient déjà la tête à leur passage au stand (45e+2).

Monaco poursuit sa grosse remontée

Le 3e but de la saison du Russe en Ligue 1, son deuxième face au Gym après celui inscrit lors du nul 2-2 entre les deux équipes à l’aller. Inarrêtable depuis quatre journées et autant de victoires, dont la dernière à Rennes (2-3) chez un concurrent direct, Monaco a tenu le choc en seconde période pour enchaîner un cinquième succès en Championnat.

Andy Delort d’un pétard capté en deux temps par Alexander Nübel (47e) puis d’un coup de tête un peu trop décroisé (65e) a bien tenté de sonner la révolte. Mais l’équipe de Philippe Clement a contenu la domination niçoise, et Ben Yedder aurait même pu inscrire son 20e but de la saison sans le poteau (71e).

Moins emballants depuis cinq matches et leur brillant succès contre Paris (1-0), les Niçois (5es) pourraient payer très cher en fin de saison cette nouvelle sortie de piste, eux qui se rêvaient en C1 il y a encore quelques semaines. Mais les Monégasques, qui n’ont encore jamais terminé une journée dans le top 5 cette saison, leurs sont passés devant, désormais quatrièmes avec deux points d'avance. Rendez-vous au 34e virage de cette Ligue 1 à suspense.