Ligue 1: l’OM perd gros à Rennes dans la course à l’Europe, Monaco nouveau dauphin

Marseille, battu à Rennes (2-0) cède la deuxième place du championnat à Monaco, facile vainqueur de Brest. Strasbourg s'accroche à la cinquième place, tandis que Nice a perdu gros en s'inclinant à domicile face à Lille lors de la 37e journée de Ligue 1.

L'OM laisse filer sa 2e place

Terrible soirée pour Marseille. Alors que l’OM avait l’occasion de décrocher une place en Ligue des champions à l’occasion de son déplacement à Rennes lors de la 37e journée, le club phocéen a cédé sa deuxième place à Monaco - qui n'avait jamais atteint ce classement cette saison - et peut trembler pour ses ambitions européennes à une semaine de la fin du championnat. "Ce serait très beau si on finit deuxièmes, plus problématique si on finit troisièmes, et encore pire si on finit quatrièmes", anticipait Jorge Sampaoli cette semaine. Une déclaration qui s’apparente désormais à un funeste présage.

Car la réalité est celle-ci au soir de la 37e journée, l’OM, devancé à la différence de buts par Monaco, n’est pas à l’abri de terminer le championnat à la quatrième place, synonyme de Ligue Europa. Ce qui serait vécu comme un cataclysme à l’issue d’une nouvelle saison sans le moindre titre. La faute à une prestation catastrophique au Roazhon Park, sanctionnée par une défaite face au Stade Rennais (2-0). L’OM a pris l’eau de toutes parts pendant 45 minutes contre une équipe certes distancée dans la course à la C1 mais déterminée à maintenir la pression jusqu’au bout. Beaucoup plus entreprenante face à une équipe moribonde, la meilleure attaque de Ligue 1 s’est amusée dans le dos de la défense olympienne. L'OM n'a jamais su inverser la tendance.

Ben Yedder, la preuve par 9

L’OM a grillé tous ses jokers, et la pression sera maximale sur les épaules des Marseillais samedi prochain, d’autant plus que son prochain adversaire, Strasbourg, vainqueur de Clermont (1-0), se déplacera avec l’ambition d’accéder à la Ligue Europa. "On n’a pas à se soucier des résultats des autres", estimait Sampaoli à l’aube de cette pénultième journée. Peut-être aura-t-il changé d’avis en constatant que deux de ses concurrents directs sont revenus à hauteur, au premier rang desquels figure donc Monaco, obligeant Marseille à l’emporter samedi prochain. Ce qui ne suffira pas forcément en cas de résultat identique pour Monaco, l’ASM disposant d’une différence de buts favorable.

Tout avait pourtant commencé de travers pour le club de la Principauté au stade Louis II. Les huit victoires consécutives des hommes de Philippe Clement ne pesaient pas bien lourd contre des Brestois qui restaient, eux, sur trois victoires lors des quatre derniers matches en Ligue 1. Un but de Duverne (10e), piégeant une défense monégasque à contretemps, puis un festival de Belaïli à gauche de la surface (23e) permettaient aux Bretons de créer la sensation de cette journée. Monaco semblait assommé. C’était sans compter sur la force de caractère de Wissam Ben Yedder, auteur d’un triplé salvateur (44e, 51e, 55e), et décisif sur le quatrième but monégasque pour un réveil tonitruant. Victorieux (4-2) pour la 9e fois d'affilée en Ligue 1, Monaco a son destin bien en main.

Nice s'est sabordé

Ce n’est plus le cas de Nice, l’autre grand perdant de cette 37e journée après une semaine très agitée. Défait en finale de la Coupe de France, Nice avait su rebondir en étrillant l’AS Saint-Etienne (4-2) mercredi. Les Aiglons étaient plutôt bien partis pour poursuivre sur leur lancée à l’Allianz Riviera, leur écrin, réconciliée avec la mémoire d’Emiliano Sala. Une belle volée de Kluivert (31e) a récompensé la première période niçoise, mais Nice aurait dû inscrire d'autres buts. Buteur lors des deux derniers matches de son équipe, Andy Delort a touché le poteau à deux reprises alors que son équipe poussait pour accroître son avance au tableau d'affichage.

Sonnés par l'égalisation rapide de Jonathan David à la reprise (52e), les Niçois ont sombré, perdant pied dans les minutes qui ont suivi. Après avoir trouvé le poteau à la 60e, le buteur canadien a inscrit un doublé (61e), Timothy Weah achevant de précipiter la chute des Niçois (90e+5), qui tombent de haut. Revenus à deux points de l'OM à la pause, les joueurs de Christophe Galtier ont perdu très gros en l'espace d'une poignée de minutes. Nice pouvait tout gagner ce soir, mais Nice, passé de la quatrième à la sixième place, va finir par tout perdre, y compris la Coupe d'Europe.