OM: "On a besoin de leaders", Sampaoli explique pourquoi Mandanda est titulaire en ce moment

Après avoir préféré Steve Mandanda à Pau Lopez à plusieurs reprises en cette fin de saison, l'entraineur de l'Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a expliqué que le club "avait besoin de leaders" en ce moment.

Dans les cages de l’Olympique de Marseille, le momentum a changé. Titulaire pendant une longue partie de la saison, Pau Lopez a vu ces dernières semaines son temps de jeu s’amoindrir au profit de Steve Mandanda. Le gardien français, qui avait démarré l’année sur le banc, a débuté lors de tous les matchs de Conference League et lors de la dernière journée de Ligue 1, face à Lorient, dimanche dernier. Un choix "compliqué" et "pas définitif", d’après leur entraineur, Jorge Sampaoli.

"La décision est liée à plusieurs facteurs, le sportif et le leadership, a expliqué le coach phocéen en conférence de presse, ce jeudi. On est à un moment où le club a besoin de leaders, parce qu’on aborde les moments décisifs." À deux journées de la fin, l’OM n’a pas encore validé son ticket pour la Ligue des champions, même si sa deuxième place (avec trois points d’avance sur Monaco) lui permet de voir venir. Dans ce contexte, l’expérience de Mandanda, 37 ans dont 14 sous le maillot de l’OM, peut être précieuse.

Lopez nommé aux trophées UNFP

"Il faut avoir conscience de ce dont a besoin le groupe, a poursuivi Sampaoli. La décision n’est pas définitive, parce que c’est compliqué de choisir entre deux gardiens qui sont si forts à leur poste. D’un côté, on a Pau, qui a été l’un des meilleurs cette saison et de l’autre, Steve, qui s’est amélioré et est revenu en grande forme. Quand il est en forme, c'est un joueur différent."

Après avoir brillé en début de saison, au point d’avoir été nommé parmi les meilleurs gardiens pour les trophées UNFP, Lopez a été plus en dedans sur ses dernières sorties, commettant notamment une grosse boulette contre Saint-Étienne en avril. "C'est une excellente concurrence, a conclu l’entraineur. Je suis obligé de prendre des décisions et c’est ce que j’ai fait sur les derniers matchs." Rien ne semble indiquer qu’il changera son fusil d’épaule pour l’avant-dernière journée de Ligue 1 face à Rennes, samedi.