Ligue 1: l’ouverture de la billetterie "grand public" pour le derby Lille-Lens est reportée

L’ouverture de la billetterie "grand public" pour le derby du Nord entre Lille et Lens, le dimanche 9 octobre (20h45, 10e journée de Ligue 1), est "reportée à une date ultérieure", annonce le LOSC ce mercredi. Le club est dans l’attente d’une communication de la préfecture concernant l'accueil des supporters lensois.

Les supporters vont devoir prendre leur mal en patience. Ce mercredi, le LOSC a annoncé que l'ouverture de la billetterie "grand public" du derby du Nord entre Lille et Lens, prévu le 9 octobre prochain en clôture de la 10e journée de Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy, est reportée "à une date ultérieure".

"Le LOSC informe ses supporters que, dans l’attente de l’officialisation et de la communication par la Préfecture du Nord des décisions et mesures encadrant l’accueil des supporters du Racing Club de Lens à la Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy, l’ouverture de la billetterie au ‘grand public’ pour la rencontre LOSC-RC Lens est reportée à une date ultérieure", précise le communiqué des Dogues.

Le LOSC "communiquera prochainement"

"Alors que plus de 40.000 billets ont déjà été attribués, le LOSC rappelle que la billetterie pour la rencontre reste néanmoins ouverte et accessible pour ses abonnés, poursuit le communiqué. Le LOSC remercie ses supporters pour leur compréhension et communiquera prochainement une mise à jour de ces informations."

A un peu moins de trois semaines de ce derby, des réunions sont toujours en cours avec les groupes de supporters lensois au sujet de leur déplacement à Lille. Pour rappel, le dernier derby avait vu l'interdiction de déplacement des fans Sang et Or.