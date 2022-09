Lille: Lucas Chevalier, à peine lancé, déjà adoubé

Attendu comme le messie par les supporters du Losc, le gardien Lucas Chevalier (20 ans) a fait ses débuts face à l’OM le week-end dernier. Ce samedi contre Toulouse, c’est au stade Pierre-Mauroy que le jeune Lillois devrait être lancé. Devant son public, qui l’a tant demandé.

Le grand jour de Lucas Chevalier. Enfant du Nord, fan du Losc depuis toujours et au club depuis 2014, le jeune portier de 20 ans devrait faire ses grands débuts ce samedi dans son antre, le stade Pierre-Mauroy, où son nom résonne depuis déjà plusieurs semaines.

Né à Calais en 2001, Chevalier est un local. L’Equipe nous apprend ainsi que le jeune gardien a toujours été un fervent supporter de Lille, au contraire de sa famille, plutôt supportrice du rival lensois. A l’âge de 13 ans, il rejoint son club de cœur. Malgré une grosse inflammation au genou (maladie d’Osgood-Schlatter) qui l’éloigne des terrains pendant plus de six mois, Lucas Chevalier se fait une place de choix dans les catégories de jeunes à Lille, mais aussi en équipe de France (6 matches en tout du niveau U16 au niveau U20). Il fait ses débuts avec la réserve du Losc au crépuscule du titre de la France à Coupe du monde 2018, en août, alors qu’il n’a pas encore 17 ans. C’est le grand début pour lui de l’aventure lilloise qui le mènera à sa première titularisation en équipe première quatre ans plus tard dans l’un des stades les plus mythiques du football français, le bouillant stade Velodrome.

Une première individuellement réussie

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’accueil du gamin de Lille au Velodrome n’a pas été celui imaginé par un joueur dans ses rêves d’enfant. Intimidations, noms d’oiseaux, tout y était pour tenter de déconcentrer le jeune gardien du Losc. Malgré tout, il a su rester dans sa bulle, concentré, et ne pas céder à la pression. Le signe d’une grosse force de caractère. Il faut dire que Lucas Chevalier a été habitué aux débuts compliqués. Dans son édition du jour, L’Equipe partage le témoignage de son père sur le premier match de son fils : "L’entraîneur cherchait un gardien dans l’équipe de son frère. Il en a pris dix, mais il a persévéré", a confié son paternel. La situation n’aurait de toute façon pas pu être pire au Velodrome. Finalement, malgré la défaite (2-1) de Lille, Lucas Chevalier a livré une performance individuelle de qualité, permettant à plusieurs reprises à Lille de rester dans le match en seconde période.

Et même si la situation avait été chaotique, il n’est pas du genre à baisser les bras : "Les jeunes gardiens, au bout de 2-3 buts encaissés, ils arrêtent de plonger. Lui il fallait toujours qu’il arrête le suivant", témoigne l’un de ses formateurs dans L’Equipe du jour. L’accueil sera beaucoup plus sympathique ce samedi contre Toulouse du côté du stade Pierre-Mauroy, chez lui, à la maison.

Adulé par les supporters, qui le réclament depuis tant de semaines

Ce 17 septembre 2022 est le moment pour Lucas Chevalier de faire ses grands débuts à domicile. Le gardien devrait, sauf pépin de dernière minute, garder les buts lillois. Des débuts plutôt précoces, à 20 ans, et attendus par les supporters depuis très longtemps.

Dès le mois de février, lorsqu’Ivo Grbic (alors numéro 1) se trouait totalement face au PSG, Lucas Chevalier recevait de nombreux messages sur les réseaux sociaux. La "hype" est encore montée d’un cran en tout début de saison. Lors de la première journée de Ligue 1 face à Auxerre, le public scandait déjà le nom du jeune portier.

Avant le match contre Montpellier, le 4 septembre, une banderole installée devant Luchin (centre d’entraînement du Losc) réclamait sa titularisation, après plusieurs mauvaises performances de Léo Jardim, le gardien en place. Le match face au MHSC a scellé le sort du gardien brésilien, qui allait perdre sa place au profit d’un jeune gamin de la région.

"On a établi un plan avec Lucas"

"La situation de Lucas (Chevalier), nous l’avons anticipé il y a un an et demi puisqu’il restait sur une saison et demie sans jouer. On a établi un plan. C’est un garçon auquel on croit énormément", a confié Olivier Létang au micro de RMC Sport cette semaine.

Prêté à Valenciennes la saison dernière pour avoir du temps de jeu en pro, Lucas Chevalier a, malgré une blessure au ménisque en préparation, réalisé une très belle saison (30 matches). Valenciennes s’est maintenu, en partie grâce à ses performances. Il a d’ailleurs été élu par les supporters meilleur joueur de la saison.

Malgré plusieurs offres cet été, le Losc a tenu à le garder: "J’ai refusé qu’il parte malgré les sollicitations, précise le président. On savait qu’il serait un jour le gardien du Losc. Il a fait un match, il faut maintenant enchaîner." Lucas Chevalier a rendez-vous dès ce samedi soir avec son destin, pour l'un des matchs les plus importants de sa vie de jeune gardien, son premier match en pro à domicile, devant un public qui n’attendait que lui.