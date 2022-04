Ligue 1: la belle affaire de Rennes qui accroche Nice et passe dauphin du PSG

Le Stade Rennais a réalisé une belle opération en obtenant le match nul 1-1 sur la pelouse de Nice, un concurrent direct pour la Ligue des champions, samedi lors de la 30e journée de Ligue 1. L’équipe bretonne s’invite provisoirement à la deuxième place du classement.

A Rennes la belle affaire. Le choc très attendu entre Nice et les Rouge&Noir n’a pas donné de vainqueur, les deux candidats à la Ligue des champions se séparant sur le score de 1-1 samedi à l’Allianz Riviera. Mais ce sont bien les Bretons qui réalisent la bonne opération de la journée. Grâce à Martin Terrier qui a répondu à un but d’Andy Delort lors d’une deuxième période animée, Rennes rejoint l’OM à la 2eme place du classement. En attendant Saint-Etienne-Marseille, reporté en raison de la neige, les joueurs de Bruno Genesio devancent même les Olympiens à la faveur d’une différence de buts largement favorable (+35 contre +18).

Le duo Bourigeaud-Terrier affole les stats

Si l’affiche était sexy sur le papier, la première période s’avère décevante, les deux blocs ne laissant que peu d’espaces et donc peu d’occasions. Après la pause, les 22 acteurs reviennent avec plus de mordant à l’image de Gaëtan Laborde dont le tir heurte le poteau des buts niçois (51e). Le Gym répond par Andy Delort qui, lui, ne manque pas le cadre de la tête sur une merveille d’extérieur du pied du centreur Youcef Atal (1-0, 67e).

Mais l’équipe de Bruno Genesio, en grande forme, ne lâche rien. Sur un coup franc de Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier place une tête victorieuse (1-1, 78e) qui permet au premier de devenir seul meilleur passeur (11) et au second de rejoindre Wissam Ben Yedder en tête des buteurs (17 buts). Les Bretons finissent fort et manquent de peu de réaliser un très gros coup à l’Allianz Riviera mais Walter Benitez s’interpose devant Martin Terrier. Les nouveaux dauphins du PSG se contenteront de ce point qui leur permet de rêver de Ligue des champions. Avec 51 points, Nice pourrait voir le podium s’éloigner à l’issue de cette 30e journée. Dans une semaine, Rennes se rendra à Reims samedi (17h). Nice défiera Lens dimanche à Bollaert (17h05).