Ligue 1: la compo probable de l'OM à Troyes, toujours sans Milik

Le positionnement de Dimitri Payet en 9 pourrait de nouveau reléguer Arkadiusz Milik sur le banc dimanche, pour le match de la 26e journée de Ligue 1 entre Troyes et l'OM.

Sauf coup de fatigue ou pépin physique de dernière minute, Jorge Sampaoli pourrait reconduire un onze proche de celui qui s’est imposé à Bakou en barrage de Ligue Europa Conférence jeudi, contre Qarabag (3-0).

Concurrence relancée entre Mandanda et Lopez?

Performant et rassurant lors des deux matchs contre Qarabag, Steve Mandanda a aussi eu un rôle important dans le vestiaire au moment des petites secousses ressenties après OM-Clermont. Cela n’a pas échappé à Sampaoli et il n’est pas impossible que la concurrence soit relancée au poste de gardien de but avec Pau Lopez.

Cengiz Ünder devrait débuter. Pape Gueye est en balance avec Gerson, mais le Brésilien était diminué jeudi, alors que le Sénégalais, buteur contre Qarabag, a réalisé une bonne performance à Bakou. Dimitri Payet est pressenti une nouvelle fois en numéro 9, ce qui reléguerait encore Arkadiusz Milik sur le banc. A gauche, comme souvent, le poste sera disputé entre plusieurs joueurs, notamment Bamba Dieng et Konrad de la Fuente.

La composition probable de l'OM: Pau Lopez ou Mandanda - Rongier, Saliba, Caleta Car, Luan Peres - Kamara - Under, Guendouzi, Gueye, Dieng ou Konrad - Payet.