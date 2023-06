Ligue 1: la LFP annonce un record d’affluence historique cette saison dans les stades

La LFP rapporte que la Ligue 1 et la Ligue 2 ont enregistré un record d’affluence historique dans les stades au cours de la saison 2022-2023. Mention spéciale pour l'OM en termes d'affluence moyenne.

La Ligue des Talents n’en finit plus de séduire. Selon les chiffres dévoilés vendredi par la Ligue de football professionnel, la Ligue 1 comme la Ligue 2 ont enregistré un record d’affluence historique dans les stades au cours de la saison 2022-2023. Sur les 38 journées de championnat disputées, 9.05 millions de spectateurs se sont rendus dans les stades. Un record absolu pour le foot français, qui enregistre une hausse de 16% de l’affluence totale en Ligue 1 par rapport à l’exercice précédent.

Marseille en tête

En moyenne, 23.810 spectateurs ont assisté aux matchs de l’élite du football français, ce qui constitue la meilleure moyenne historique de l’histoire de la Ligue 1. Huit clubs peuvent se targuer d’avoir réuni plus de 25.000 spectateurs par rencontre en moyenne : l'OM, avec un taux de remplissage de 95%, devance Lyon, Paris, Lens, Lille, Nantes, Rennes et Strasbourg. L'AC Ajaccio et l'AS Monaco sont les mauvais élèves en termes d’affluence et de taux de remplissage.

Affluences Ligue 1 © LFP

Précision tout de même : la LFP prend en compte automatiquement les abonnements et les places achetées. Mais à qui revient la palme du match qui a le plus rempli les tribunes cette saison ? Avec 65.894 spectateurs réunis au Vélodrome, le 26 février, le choc OM-PSG (0-3) signe le record d’affluence. A noter que la Ligue 2 a aussi connu la meilleure affluence moyenne de son histoire (8.680 spectateurs de moyenne).