Ligue 1: Letexier meilleur arbitre de la saison, Angoula "promu" en L1

La commission fédérale des arbitres a désigné François Letexier comme meilleur arbitre de la saison 2022-2023. Une récompense qu’il a également reçue lors des trophées UNFP.

Après les trophées UNFP, la reconnaissance de ses pairs. François Letexier a été désigné meilleur arbitre de la saison 2022-2023 par la commission fédérale des arbitres (CFA), jeudi. Âgé de 34 ans, il a terminé en tête des évaluations dévoilées jeudi lors d’une réunion. Cette saison, il a arbitré 28 matchs de Ligue 1, un de Ligue 2 et trois en Coupe de France. Il a également dirigé quatre rencontres de Ligue des champions dont le quart de finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Chelsea (2-0).

Devant Turpin et Millot

Il apparaît en tête devant Clément Turpin, Benoît Millot, Stéphanie Frappart et Willy Delajod. La CFA a ainsi dressé la liste des 20 arbitres de niveau Fédéral 1, pouvant arbitrer en Ligue 1 pour la saison 2023-2024. Elle a annoncé la rétrogradation de Karim Abed au niveau Fédéral 2 alors que Gaël Angoula, ancien footballeur professionnel passé par Bastia, Angers et Nîmes notamment, et Romain Lissorgue sont promus au niveau Fédéral 1 et pourront exercer en L1 la saison prochaine.

Plutôt apprécié des acteurs de Ligue 1, Letexier avait tout de même été critiqué de manière véhémente par Antoine Kombouaré pour des décisions lors du match Nice-Nantes (1-1). L’entraineur l’avait même accusé d’avoir menti. Dans une interview à L’Equipe, l’arbitre avait reconnu une part de responsabilité tout en indiquant avoir porté plainte.

"Un arbitre est habitué à être jugé sur ses décisions techniques, avait-il confié. Mais on est moins habitué à l'être sur sa probité et son honnêteté. Dès lors qu'elles s'adressent à l'homme, les critiques ont des conséquences collectives à ne pas minimiser, car elles rejaillissent sur tous les arbitres, en particulier les amateurs. Mais il y a aussi des conséquences individuelles, les nombreuses menaces subies dans le cadre de ma profession (huissier de justice) et sur les réseaux sociaux. Pour la première fois, j'ai déposé plainte."