Ligue 1: la LFP charge le criminologue Alain Bauer d'un rapport sur les violences dans les stades

Le criminologue Alain Bauer a été chargé par la Ligue de football professionnel (LFP) d'un rapport sur les débordements de supporters qui ont émaillé la saison de Ligue 1, dont les conclusions sont attendues en septembre.

Au terme d'une saison plombée par des violences en série dans les tribunes des stades de Ligue 1 et Ligue 2, le président de la LFP, Vincent Labrune, a annoncé lors de l'assemblée générale des clubs avoir missionné Alain Bauer pour "remettre un rapport à la rentrée", a indiqué cette source à l’AFP, confirmant des informations du quotidien sportif L'Équipe.

Les conclusions attendues fin septembre

Les premiers éléments d'analyse sont attendus fin juin et les conclusions fin septembre, avec des propositions en matière de sécurité de stades et d'encadrement des supporters. Figure médiatique et habitué des plateaux télévisés, Alain Bauer (60 ans) avait notamment été mandaté en 2011 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Brice Hortefeux, pour coécrire un "livre blanc sur la sécurité publique".

La saison de Ligue 1 a été tumultueuse comme rarement, entre jets de projectiles à répétition, déploiement de fumigènes ou envahissements de terrain, contraignant la LFP à une escalade de sanctions disciplinaires. Les autorités et les instances du football s'étaient notamment réunies en décembre pour tenter de serrer la vis.

Les heurts ont néanmoins persisté et l'exercice 2021-2022 s'est achevé fin mai par de graves débordements lors d'un barrage perdu par Saint-Étienne, relégué en L2, et par la vive polémique née des ratés organisationnels de la finale de Ligue des champions au Stade de France, émaillée d'incidents autour de l'enceinte.