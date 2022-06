Violences dans les stades: Emmanuel Macron veut "chasser l'incivisme du sport"

EXCLU RMC SPORT - Interrogé à Clichy-sous-Bois, Emmanuel Macron a plaidé pour "chasser l'incivisme du sport", affirmant qu'il n'y avait "pas de place pour la violence hors du stade et dans le stade", alors qu'une vive polémique entoure la gestion de la finale de la Ligue des champions au stade de France, émaillée d'incidents autour de l'enceinte.

Emmanuel Macron veut que les supporters renouent avec les "valeurs du sport". Dans un entretien accordé mercredi à RMC Sport, le président de la République a déploré les violences qui ont perturbé le football français tout au long de la saison écoulée. "Il faut chasser l'incivisme et la violence du sport", a-t-il déclaré, à l'occasion d'un déplacement à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

>> Pass'Sport, Mbappé, Zidane, violence dans les stades: Emmanuel Macron se livre sur le sport sur RMC

"Il faut être intraitable dans le sport professionnel ou amateur, pour dire que les propos haineux, le racisme et l'homophobie n'ont aucune place dans les stades. Aucune. Il y a un travail très important avec les fédérations pour être intraitable, être rigoureux et prévenir", a déclaré le chef de l'État, saluant au passage "l'engagement" des présidents de la Ligue de football professionnel, de la Fédération française de football et "l'esprit de responsabilité de beaucoup de sportifs".

"Dès le plus jeune âge, avec l'école, les clubs de sport, les fédérations, il faut dire que lorsqu'on aime un sport, on aime la discipline qui va avec, a-t-il aussi dit. Quand on crie, qu'on est violent, qu'on insulte, qu'on a des propos racistes, antisémites ou homophobes, on n'aime pas le sport. Ce n'est pas la valeur du sport. La valeur du sport, c'est respecter un arbitre, respecter son adversaire, savoir jouer avec ses coéquipiers dans un sport collectif, avoir des disciplines de groupe même dans des disciplines individuelles comme le judo. C'est ça le sport, rien d'autre. Parfois, on l'a perdu en considérant que des rites ou des habitudes pouvaient être prises et qu'on avait tolérées. Non. Il faut que tous les acteurs du sport nous aident à ne plus le tolérer. On est intraitables, on est tous responsables, et on va éduquer différemment".

Sur le fiasco au Stade de France: "On doit et on peut tous s'améliorer"

Emmanuel Macron a également évoqué le fiasco de la gestion des supporters de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. "On doit et on peut tous s'améliorer", a-t-il estimé.

Sur le même sujet Mercato: pour Macron, Zidane au PSG serait "formidable" pour la France

"La transparence est très importante, a-t-il ajouté. C'est ce que la ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur et la Première ministre vont faire. Des rapports seront faits, on va travailler aussi avec la fédération, l'UEFA, pour tirer toutes les conséquences de ce que nous venons de vivre. (...) Il faut évidemment se préparer pour que, dans les grands événéments, il n'y ait pas de place pour la violence hors du stade et dans le stade".