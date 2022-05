PSG: Labrune et la LFP euphoriques après la prolongation de Mbappé

La LFP a publié un communiqué ce dimanche, par l'intermédiaire de son président Vincent Labrune, pour se réjouir notamment de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG et du spectacle proposé cette saison au sein du championnat français.

La "Ligue des Talents" va conserver Kylian Mbappé, qui a prolongé pour trois saisons avec le PSG. Par l’intermédiaire de son président Vincent Labrune, la Ligue de football professionnel (LFP) a réagi ce dimanche à l'annonce de cette bonne nouvelle pour la Ligue 1.

Pour la LFP, l'élite du football français a "changé d'ère" avec cette prolongation annoncée samedi au Parc des Princes, combinée aussi à un "spectacle haletant et plein d'émotions" à tous les étages lors de la dernière journée "à l'image de la saison".

"Kylian Mbappé est une superstar au générique de la Ligue 1 pour les prochaines saisons"

"A l’heure où le football professionnel français fait sa révolution avec la création de sa filiale commerciale et le lancement d’un nouveau projet sportif ambitieux pour la Ligue 1, la décision de Kylian Mbappé de poursuivre son histoire au PSG constitue un signal fort pour le présent et le futur de notre championnat, a indiqué Vincent Labrune dans le communiqué de la LFP. Meilleur buteur et passeur de la saison, icône mondiale du football, Kylian Mbappé continuera d’écrire son histoire en Ligue 1. C’est une immense fierté."

Ces dernières semaines, Vincent Labrune clamait que le football français était "sauvé" grêce à l’entrée du fonds d’investissement CVC dans la société commercialede la LFP. "Avec l’ensemble des clubs, l’ambition de la LFP est de faire de la Ligue 1 un des tops championnats européens. Et pour rendre le feuilleton de la Ligue 1 toujours plus passionnant, nous avons besoin de grandes stars. Kylian Mbappé est une superstar au générique de la Ligue 1 pour les prochaines saisons. Plus que jamais, la Ligue 1 est la Ligue des Talents", lance encore Vincent Labrune, heureux de pouvoir compter sur la nouvelle superstar du football pour ces trois prochaines saisons.