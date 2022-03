Ligue 1: la LFP entre en "négociations exclusives" avec le fonds CVC pour sa société commerciale

La Ligue de football professionnel a annoncé ce vendredi avoie entamé des "négociations exclusives" avec le fonds CVC pour sa société commerciale. Cette opération lui permettra de valoriser la société "à 11,5 milliards d'euros".

La Ligue de football professionnel a fait un grand pas vers la création de sa société commerciale en entrant vendredi "en négociations exclusives" avec le fonds CVC, ouvrant la voie à l'acquisition par cet investisseur de 13% du capital, chiffrés à 1,5 milliard d'euros, a-t-elle annoncé.

Cette opération, votée à l'unanimité du Conseil d'administration de la LFP, lui permettra de valoriser la société commerciale "à 11.5 milliards d'euros", indique la Ligue. La création d'une société commerciale censée gérer notamment les droits TV de la Ligue 1 a été rendue possible par l'adoption fin février de la loi sport par le Parlement.

Quatre offres avaient été déposées

"Une annonce sera faite lors de la signature de la documentation définitive qui devrait intervenir dans les prochaines semaines", précise la LFP dans un communiqué. Quatre fonds d'investissement avaient déposé mercredi des offres définitives pour devenir actionnaire minoritaire de la nouvelle filiale commerciale du football français : CVC, donc, mais aussi Hellman&Friedman, Oaktree et Silver Lake.

Ces quatre fonds étaient entrés fin 2021 en négociations directes avec la LFP, se montrant disposés à débourser 1,5 milliard d'euros, le montant souhaité par la Ligue. Jugée comme la planche de salut du foot professionnel, la société commerciale doit permettre d'avoir un actionnaire aux reins solides et à l'expertise reconnue.

Un projet jugé vital pour soulager les clubs

Un gage d'argent frais immédiat et de développement d'avenir pour les clubs de L1 et L2, éreintés par la défaillance de l'ex-diffuseur Mediapro et la crise sanitaire, avec 600 millions d'euros de pertes nettes redoutées cette saison. La LFP espère mettre cette nouvelle structure sur pied en fin de saison, avec l'objectif que les clubs disposent des sommes promises dès cet été, ou au moins d'un échéancier.

Une partie de la manne obtenue sera dévolue à la société commerciale elle-même, pour recruter des spécialistes et développer son activité, une autre partie à la FFF et une partie à la LFP, pour combler ses dettes et constituer un matelas de sécurité. En échange, l'actionnaire minoritaire aura des représentants au conseil d'administration de la structure et se remboursera sur les recettes futures. L'idée sera notamment de mieux vendre les droits TV du football français, en particulier à l'international, lors du prochain cycle démarrant en 2024.

Basé au Luxembourg, CVC Capital Partners est spécialisé dans le capital-investissement. Cela signifie que CVC injecte de l'argent dans des entreprises qui ne sont pas côtées en Bourse. L'objectif est d'accélérer le développement de l'entreprise en question, avant de revendre les parts avec une plus-value. Dans le sport, CVC investit surtout dans les sociétés d'organisation des compétitions. Ce fut le cas avec les droits commerciaux de la Formule 1 en 2006. Puis avec la Premiership anglaise en rugby ou plus récemment avec la Liga en football.