Ligue 1: la programmation partielle de la troisième journée est tombée, on connaît la date de PSG-Lens

La Ligue 1 a dévoilé la programmation partielle de la troisième journée, avec notamment le choc entre le PSG et Lens le 26 août. Les dates de plusieurs rencontres dépendront des barrages de la Ligue des champions.

La reprise de la Ligue 1 approche à grands pas, et avec elle des précisions sur la programmation du début du championnat. Après le programme de la première journée qui est sortie, c’est maintenant au tour de la troisième journée.

Si toutes les dates des matchs ne sont pas encore connues, celle d’un gros choc du championnat français est déjà fixée: le samedi 26 août à 21h, le PSG et Lens s’affronteront. Cette belle affiche sera diffusée sur Canal+ Sport et Canal + Foot. Le dimanche 27 août à 15h sur Prime Video, se tiendront Strasbourg–Toulouse, Clermont–Metz et Montpellier–Reims. Pour l’heure, seules ces rencontres peuvent être fixées.

Une programmation complète prévue pour le 7 août

Les amateurs de la Ligue 1 devront attendre le lundi 7 août pour connaître le reste de la programmation. Comme mentionné dans le communiqué de la Ligue, "le reste de la programmation sera communiquée à l’issue du tirage au sort des barrages de l’UEFA Champions League." Si le PSG et Lens sont déjà qualifiés, l’Olympique de Marseille n’est pas encore certain de participer à la Coupe aux grandes oreilles.

Pour assurer leur place, les Marseillais devront passer les éliminatoires où ils affronteront le vainqueur de l’opposition entre le Panathinaïkos et Dnipro. Les Grecs ont d’ailleurs gagné 3-1 à l’aller. Le calendrier de la première journée est même susceptible de bouger en raison de ce futur match.

Le programme partiel de la J3 :

Samedi 26 août à 21h sur Canal+ Sport et Canal+ Foot

PSG - Lens

RC Strasbourg Alsace – Toulouse FC

Clermont Foot 63 – FC Metz

Montpellier Hérault SC – Stade de Reims

Le programme de la J1:

Vendredi 11 août 2023 à 21h00 sur Prime Video

OGC Nice – LOSC Lille*

Olympique de Marseille – Stade de Reims*

Paris Saint-Germain – FC Lorient

Stade Brestois 29 – RC Lens

Clermont Foot 63 – AS Monaco

Montpellier Hérault SC – Havre AC

FC Nantes – Toulouse FC

Stade Rennais FC – FC Metz

RC Strasbourg Alsace – Olympique Lyonnais

*En cas de programmation le mardi 8 août du match aller du troisième tour préliminaire de l’UEFA Champions League de l’Olympique de Marseille, la rencontre Olympique de Marseille – Stade de Reims sera avancée au vendredi 11 août à 21h00. En conséquence, la rencontre OGC Nice – LOSC sera décalée au samedi 12 août à 17h00.