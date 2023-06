Ligue 1: la quatrième place de Rennes, entre jubilation et revanche

A la faveur d'une victoire à Brest (2-1) et du match nul de Lille à Troyes (1-1), le Stade Rennais a arraché la quatrième place sur le gong lors de la dernière journée de Ligue 1. Une satisfaction pour le club breton.

Avec cette place de 4e arrachée à la dernière journée synonyme de qualification directe en Ligue Europa, le Stade Rennais jubile. Les scènes de joie et de célébration sur la pelouse de Brest samedi soir ont été intenses entre les joueurs et les centaines de supporteurs qui avaient fait le déplacement pour ce derby. Même fièvre pour les dirigeants, Florian Maurice tombant dans les bras de Bruno Genesio ou le Président Olivier Cloarec arpentant les allées du stade Francis Le Blé tout sourire levant le poing rageur. Les Rennais joueront une Coupe d'Europe pour la 6e année consécutive. Se qualifier tous les ans pour l'Europe était l'objectif annoncé en début de saison et même si jusqu'au début de l'hiver, le club breton envisageait le podium, cette 4e place le comble totalement.

Surtout après une phase post-Coupe du monde très compliquée avec comme point de départ la grave blessure de Martin Terrier. "Finir 4e est mérité par rapport à toutes les difficultés qu'on a dû surmonter notamment les longues blessures. On ne s'est jamais plaint. On a montré une grosse force de caractère", déclarait Bruno Genesio en après-match. Hamari Traoré le capitaine, au club depuis 2017 et donc européen chaque saison appuyait: "Emotionnellement, c'est la plus haute de toutes les qualifications européennes vraiment car la saison a été difficile avec beaucoup de coups durs. On est resté uni. C'est tout un club qui est resté soudé du staff, des joueurs jusqu'au salarié".

Avec 10 défaites depuis la reprise fin décembre, le Stade Rennais a semblé souvent proche de la glissade. A quatre journées de la fin, Rennes avait huit points de retard sur Monaco, alors 4e. Mais la faillite totale de l'ASM et l'irrégularité de Lille a laissé jusqu'au bout les Bretons dans la course. Bruno Genesio, dans ses compositions d'équipe, et les joueurs rennais ont retrouvé leurs forces au meilleur des moments dans le sprint final finissant pour la première fois de leur histoire un championnat avec quatre victoires consécutives.

"On a fait taire beaucoup de monde"

Samedi soir, il flottait aussi à Brest comme un petit air de revanche. Recrutement manqué, coaching en question, saison manquée... Les critiques entendues ces derniers mois ont été mal vécues. "Aujourd'hui, je pense qu'on a fait taire aussi beaucoup de monde. Beaucoup pensait que l'Europe c'était foutu, ne croyait pas en notre force collective. Nous, on s'est mis dans une bulle", lançait ainsi Benjamin Bourigeaud. "On nous a enterré beaucoup trop vite, renchérissait le défenseur Arthur Theate. On a tiré trop de conclusions hâtives. Trop de gens ont douté. Le club mérite d'être là et il prend une place importante dans le foot français. Je n'ai pas l'impression qu'il soit jugé à sa juste valeur".

Au terme de cette saison, avec 68 points au compteur, Rennes a battu le record de points de son Histoire et son record de nombre de victoires (21). Troisième attaque et troisième défense du championnat, les Bretons ont de quoi défendre leur bilan. Place maintenant à la suite, qui va s'inscrire dans la continuité avec Bruno Genesio sur le banc, Florian Maurice et Olivier Cloarec. Avec une capacité d'investissement sur le marché des transferts encore importante accordée par le propriétaire François Pinault, et quelques grosses ventes potentielles à gérer (Doku, Majer...).