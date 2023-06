Ligue 1: tous les qualifiés pour les compétitions européennes, la bonne affaire de Rennes et Lille

Quatrième de Ligue 1 avant cette 38e journée ce samedi, le LOSC a été tenu en échec par Troyes (1-1), laissant la place en Ligue Europa au Stade Rennais, vainqueur à Brest (2-1). Les Dogues devront se contenter de la Ligue Europa Conférence.

Rennes retrouvera la Ligue Europa. La 38e et dernière journée de Ligue 1 a bousculé la hiérarchie pour les places européennes et le club breton, vainqueur à Brest (2-1), a récupéré sur le fil la quatrième place, synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de Ligue Europa. Tenu en échec par Troyes (1-1), le LOSC termine cinquième et se qualifie en Ligue Europa Conférence, par la voie des barrages.

Quatrième au classement avant ce dernier match, le LOSC aura forcément des regrets après son déplacement dans l'Aube. Bafodé Diakité avait trouvé la faille après l'heure de jeu mais l'ancien de la maison, Rony Lopez, a égalisé (72e), pour un but qui a de grosses conséquences au classement.

Monaco a gâché dans le sprint final

Le Stade Rennais a pris l'avantage grâce à un doublé de Benjamin Bourigeaud (13e, 45+4e) là où Haris Belkebla avait égalisé sur penalty (36e). Sixième, l'AS Monaco n'a pas proposé grand-chose contre Toulouse (2-1) pour espérer mieux, avec une cinquième place qui était finalement à portée. Zakaria Aboukhlal avait puni l'ASM (70e) mais Wissam Ben Yedder a relancé l'espoir (78e), en vain puique le revenant Rhys Healey (90+4e) a scellé la victoire du TFC. Avec seulement un point pris lors des quatre derniers matchs, le club monégasque a tout gâché.

De son côté, l'OL a été battu (3-1) par l'OGC Nice et a rapidement perdu son infime chance de décrocher la cinquième place. Pour rappel, vainqueur de la Coupe de France, le FC Toulouse disputera avec Rennes la phase de groupes de la prochaine Ligue Europa.

Le PSG et le RC Lens, aux deux premières places, joueront eux la phase de groupes de Ligue des champions. Troisième, l'OM devra passer par les barrages pour disputer la plus prestigieuse compétition européenne, au risque d'être reversé en phase de groupes de Ligue Europa.

Le classement:

1. PSG: phase de groupes de Ligue des champion

2. RC Lens: phase de groupes de Ligue des champion

3. OM: barrages de Ligue des champions

4. Rennes: phase de groupes de Ligue Europa

5. LOSC: barrages en Ligue Europa Conférence

Vainqueur de Coupe de France. Toulouse FC: phase de groupes de Ligue Europa