Ligue 1: la réponse agacée de Saada, président de Canal+, à Labrune sur les droits TV

Maxime Saada, le patron de Canal+, n’a pas vraiment apprécié la sortie médiatique du patron de la LFP, Vincent Labrune, sur le prochain appel d’offre des droits TV de la Ligue 1.

Les tensions ne sont pas retombées entre Canal+ et la LFP. Ce n’est pas la récente interview accordée le 6 juin par Vincent Labrune à L’Equipe qui devraient les apaiser. Lors du prochain appel d’offre pour les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2028 qui sera lancé cet automne, le patron de la Ligue de Football Professionnel avait déclarer viser le milliard d’euros (avec les droits internationaux).

"C'est peut-être un peu optimiste mais on a une marge de progression importante sur l'international, avait-il expliqué. En France, c'est un peu plus compliqué, surtout quand l'acteur majeur, Canal+, ne souhaite pas participer."

Le Milliard : Vincent Labrune nous prend-t-il pour des idiots ? / Partie 1 – 06/06 12:20

"C'est à se demander s'il n'y aurait pas déjà un accord avec un diffuseur ou une plateforme"

En s’avançant sur la position de la chaine cryptée, diffuseur historique de la Ligue 1 et actuel co-diffuseur avec Prime Vidéo, l’ancien président de l’OM a froissé Maxime Saada : "Plus rien ne me surprend avec la LFP et certainement pas cette obsession du milliard qui a conduit au désastre Mediapro, avec des comparaisons fantaisistes avec ce qui a pu être atteint dans d'autres territoires, a déclaré le patron de Canal+ jeudi à L’Equipe. Donc le montant en tant que tel ne m'a pas nécessairement surpris... Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que Vincent Labrune l'annonce et qu'il déclare dans le même temps que Canal+ ne participera pas. C'est quand même une première ! Quand on combine ces deux informations, c'est à se demander s'il n'y aurait pas déjà un accord avec un diffuseur ou une plateforme. Voilà ce qui m'est venu en tête en lisant cette déclaration." Maxime Saada laisse planer le doute quant à une éventuelle offre de Canal+ pour le prochain appel d’offre des droits télé de la Ligue 1.