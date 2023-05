Ligue 2: le HAC patiente encore pour la montée, Metz double Bordeaux avant la 38e journée

Aucune montée directe n'a été validée ce vendredi soir en Ligue 2, puisque Le Havre a fait match nul 1-1 à Bastia, Bordeaux s'est incliné à Annecy (1-0), quand Metz a assuré une victoire 1-0 contre Sochaux. Le HAC et Metz sont pour l'instant aux places directement qualificatives pour la Ligue 1, mais il reste une journée de championnat.

Multiplex de folie en Ligue 2! Alors que Le Havre pouvait assurer sa montée en Ligue 1 en cas de victoire à Bastia ce vendredi, les hommes de Luka Elsner ont fait match nul 1-1 et remettent en jeu la montée le week-end prochain. Au classement, les deux clubs dans la zone verte sont le HAC puis Metz, qui signe la bonne opération de la soirée en s'imposant 1-0 à Sochaux. Bordeaux de son côté glisse à la troisième place puisque les Girondins ont perdu 1-0 face à Annecy.

Un match décisif face au DFCO

Décidément le HAC n'y arrive pas en cette fin de saison, alors que la montée en Ligue 1 lui tend les bras depuis des semaines. Les Normands devaient gagner à Bastia ce vendredi, afin de valider leur promotion, mais n'ont fait que match nul sur un coup franc des Corses repris de la tête par Guidi (1-0, 54e). Les hommes d'Elsner ont même longtemps cru à une défaite, avant que Grandsir ne vienne marquer sur une lourde frappe à l'entrée de la surface (1-1, 88e).

Le Havre devra attendre vendredi prochain et un match face à Dijon à domicile lors de la dernière journée pour officialiser sa montée en Ligue 1. Une rencontre périlleuse puisque l'équipe de Bourgogne revit avec l'arrivée de Pascal Dupraz sur son banc et milite pour quitter la zone de relégation. Le DFCO n'a plus perdu depuis le 1er avril.

Une 38e journée à enjeux

Défait à Annecy sur le score de 1-0, Bordeaux termine cette 37e journée à la 3e place de la Ligue 2 et recevra Rodez vendredi, avec une victoire obligatoire pour espérer une montée. De son côté Metz s'est imposé 1-0 face à Sochaux et accueillera Bastia avec le même objectif que les Girondins.

Pas de nouveau relégué en bas de tableau, puisque si l'on sait que Nimes et Niort sont relégués depuis plusieurs journées, les deux dernières places pour une descente en National se joueront lors de la dernière journée. Laval (17e, 43 points) s'est imposé 2-0 face à Nimes, Dijon (18e, 42 points) a fait match nul 1-1 contre le Paris FC et Rodez (16e, 43 points) s'est incliné 3-2 contre Pau (15e, 44 points), autre candidat à la descente. Avec un tout petit peu plus de marge, Annecy (14e, 45 points) s'est donc imposé 1-0 contre Bordeaux, et Valenciennes (13e, 45 points) a gagné contre Grenoble.

Tous les résultats de cette 37e journée:

Valenciennes - Grenoble 1 - 0

Caen - Saint-Étienne 2 - 2

Dijon - Paris FC 1 - 1

Guingamp - Niort 2 - 0

Annecy - Bordeaux 1 - 0

Laval - Nîmes 2 - 0

SC Bastia - Le Havre 1 - 1

Rodez - Pau 2 - 3

Sochaux - Metz 0 - 1

Quevilly-Rouen - Amiens 1 - 3