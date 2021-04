Ligue 1 : le choc Lyon-Lille à suivre en direct

Quel podium en Ligue 1 ce soir ?

Les trois premières places se tiennent dans un mouchoir de poche... et l'OL a l'occasion unique de s'affirmer dans la lutte pour le podium avec un match contre Monaco le week-end prochain... et le LOSC dès ce soir ! Les deux équipes se tiennent en trois points, alors que Lille était leader avant le week-end et se retrouve sous la pression du PSG. C'est un vrai gros choc de la Ligue 1 qui est à vivre en direct commenté ce soir, dès 21 h, sur RMC Sport !