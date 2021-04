Metz-PSG: Paris passe leader avec un nouveau doublé de Mbappé, sorti après un coup

Auteur d’un nouveau doublé, Kylian Mbappé a offert un précieux succès au PSG à Metz (1-3) ce samedi lors de la 34e journée de Ligue 1. Le club francilien grimpe provisoirement à la première place du classement et assure l’essentiel à quatre jours de la demi-finale de Ligue des champions face à Manchester City.

Kylian Mbappé tient le rythme et porte le PSG. Déjà double buteur contre Saint-Etienne lors de la folle victoire parisienne dimanche dernier, l'attaquant français a remis ça ce samedi à Metz. Et là encore, les deux buts de l’attaquant se sont avérés décisifs dans la précieuse du club francilien en Moselle (3-1) lors de la 34e journée de Ligue 1. De bon augure avant de défier Manchester City, mercredi prochain, en demi-finale aller de Ligue des champions (dès 21h sur RMC Sport 1).

"[La place de leader] C’était notre objectif aujourd’hui. On jouait avant les autres, c’est pour cela que c’était important de gagner. C’était important de mettre la pression sur les autres, s’est félicité Marco Verratti pour Canal+. Il ne nous manque plus beaucoup de matchs. C’est un championnat incroyable, l’un des plus jolis. Il reste quatre équipes qui peuvent gagner le titre, c’est pour cela que l’on ne peut pas faire d’erreurs. Aujourd’hui on a fait un match sérieux, on a gagné et on l’a mérité. On est content. [...] Il faut gagner si on veut gagner ce titre. Nous on veut gagner le plus de matchs possibles. Je pense que l’on est en train de faire un beau parcours. On est heureux de ce que l’on a fait jusqu’à aujourd’hui, a conclu le maître à jouer parisien. On est en route pour gagner tous les titres. On arrive à ce match de la meilleure façon possible. On sait que l’on rencontre une équipe comme nous et peut aussi faire le triplé. Ils ont confiance en eux. Cela va être un joli match. On sait que l’on doit être à 100%. On y est. On est prêt. On va combattre pour 90 minutes mercredi. Après on passera au retour."

Mbappé, un monstre d’efficacité

Laissé sur le banc contre Angers en Coupe de France, Kylian Mbappé n’a pas mis longtemps avant de lancer son match contre les Grenats. Le champion du monde 2018 a profité d’une belle ouverture d’Ander Herrera pour marquer son premier but de l’après-midi, bien aidé par le poteau d’Alexandre Oukidja (0-1, 3e).

Plutôt que de continuer d’accélérer pour plier ce match contre Metz, l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino est ensuite tombée dans un faux rythme.

Fabien Centonze en a profité juste après la mi-temps. Le latéral droit a égalisé d’une belle tête plongeante après s’être débarrassé d’un marquage un peu lâche de Layvin Kurzawa (1-1, 46e). Quelques minutes de flottement ont suivi avant un nouveau pion de Kylian Mbappé.

Sur son deuxième tir du match, le deuxième cadré, le joueur formé à Monaco a trompé Alexandre Oukidja sur une frappe déviée (1-2, 59e) et inscrit son 25e but en 29 matchs de Ligue 1. L’international tricolore a déjà marqué 35 fois et délivré 10 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues.

Seul bémol pour lui et Paris, Kylian Mbappé s’est écroulé sur un dribble à l’entrée de la surface messine et a dû quitter le terrain dans les dernières minutes de la rencontre suite à ce qui ressemble à un léger coup.

Paris leader et en confiance avant City

Mais grâce à son buteur de 22 ans, le PSG a signé une excellente opération à Metz. Entré en jeu quelques instants plus tôt, Mauro Icardi a ensuite obtenu et transformé un penalty d’une belle panenka (1-3, 89e), à l’instant même où Kylian Mbappé se rendait aux vestiaire pour y être examiné. Le buteur argentin porte son total à 12 réalisations cette saison et a mis fin à tout suspense ce samedi.

Vainqueur à Metz, Paris en profite pour s’emparer de la première place du classement avec 72 points. Les Parisiens possèdent provisoirement deux points d’avance sur Lille avant le déplacement des Dogues à Lyon ce dimanche en clôture de cette 34e journée de L1. En cas de nul ou de défaite des Lillois, Paris restera leader.

"Nous attendons le match de de demain. On espère que le résultat nous sera favorable, s’est réjoui Leandro Paredes au micro de Canal+. Tout se passe bien. On est dans une très bonne série. On espère bien récupérer pour préparer le match de City. Pour Mbappé, je ne sais pas et j’espère qu’il sera là."

C’est certain, le milieu argentin du PSG n’est pas le seul à espérer un Kylian Mbappé en pleine forme face aux Skyblues. Après avoir montré beaucoup de sérieux en Ligue 1, place à la Ligue des champions.

>> PSG-Manchester City, c’est mercredi 28 avril dès 21h sur RMC Sport 1